James preferisce l’Atletico Madrid al Napoli

A Napoli già si pregustava il super colpo James Rodriguez dopo l’acquisto di Kostas Manolas, ma molto probabilmente non sarà così. I tentennamenti della dirigenza partenopea verso l’ex Bayern Monaco hanno fatto stancare il colombiano, impaziente di sapere dove giocherà nella prossima stagione. L’accordo con il Real Madrid per il prestito non è arrivato e ora secondo AS, il centrocampista preferirebbe altre destinazioni a quella napoletana.

Il suo arrivo sembrava scontato. Ancelotti lo ha coccolato ai tempi del Real Madrid, facendolo rendere al meglio in merengue fino a portarlo al Bayern Monaco. Il fatto che Carletto sia l’allenatore del Napoli giocava a favore della società di De Laurentiis ma ora pare che James voglia rimanere in Liga, precisamente nell’altra sponda di Madrid: l’Atletico. L’arrivo di Joao Felix in colchonero potrebbe ancora una volta togliergli spazio, ma il classe 1991 dei cafeteros non sembra preoccuparsi molto di ciò. AS riporta l’indiscrezione che proviene dalla Colombia. L’obiettivo di Simeone è quello di riuscire a farlo coesistere con Felix, soprattutto dopo l’addio di Griezmann.

Il Napoli al momento non pare avere una strategia ma nelle prossime ore, la società campana si muoverà sicuramente per tentare un’altro assalto al calciatore, sogno di tutta la tifoseria che tanto aspetta un centrocampista offensivo di qualità.