Juventus, è Eriksen l’ ultima idea per il centrocampo: I dettagli

Christian Eriksen torna a far parlare di sè in ottica Juventus. Il talentuoso fantasista danese andrà in scadenza di contratto nel 2020, e ha giá comunicato al Tottenham di non voler assolutamente rinnovare l’ accordo.

Su Eriksen si è dunque fiondata la Juventus, in cerca di un rinforzo di qualitá per completare la mediana a disposizione di Maurizio Sarri.

Abile in particolar modo sui calci piazzati, Eriksen gioca prevalentemente a ridosso della trequarti, in veste di supporto di un attacco a due. Esploso definitivamente sotto la guida di Mauricio Pochettino, Eriksen puó ormai essere considerato uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo, tanto da aver attirato su di sè anche le attenzioni del Real Madrid, con Zidane che lo vorrebbe quale alternativa di “lusso” a Pogba.

Sarri, che lo ha affrontato in Premier col suo Chelsea, lo ha richiesto per la sua capacità di ricoprire sia il ruolo di trequartista, sia quello di esterno offensivo. Il tecnico potrebbe cosí schierare la Juventus o con un 4-3-1-2 o con un 4-2-3-1, senza rinunciare, dunque, a una certa abbondanza in ogni reparto.

Nel caso del modulo a due punte, inoltre, l’ impiego del danese consentirebbe a Sarri di avanzare il raggio d’ azione di Dybala.

Il Tottenham, comunque, continua a pretendere una cifra alta per Eriksen: non meno di 75 milioni, questa la richiesta degli spurs che non sono in vena di fare sconti, neanche per un ragazzo in scadenza.

La Juventus non ha intenzione di versare una cifra cosí alta nelle casse dei londinesi, e proverà a trattare nei prossimi giorni per abbassare la cifra.

Al Tottenham piace proprio Dybala che la Juventus avrebbe messo sul mercato. L’ argentino, peró, non ha voglia di lasciare Torino: che fra Juve e Tottenham possa nascere un intrigante scambio di mercato?