Juventus-Higuain: l’argentino non convince, la Roma vuole chiudere la trattativa

Non c’è niente da fare per Gonzalo Higuain. Il bomber argentino ce la sta mettendo tutta per convincere la Juventus a non lasciarlo andare, ma l’ex Real Madrid non rientra nei piani della società e del tecnico Maurizio Sarri. Nonostante la bella prestazione di ieri, coronata da un bel gol contro il Tottenham in ICC, Higuain resta sul mercato.

L’unica squadra interessata a lui è la Roma di Fonseca, in cerca di un attaccante con le caratteristiche del Pipita data la imminente partenza di Dzeko. La società capitolina, inizialmente non era una meta gradita da Gonzalo che però vista la situazione nella Juventus, sarebbe disposto ad accettare la proposta capitolina di 4,5 milioni di euro più bonus offerti dai romani. L’argentino deve prima giungere a un accordo con la Juventus per risolvere il suo contratto.

Una storia quella di Higuain con i bianconeri destinata a terminare. La beffa per lui è che il

suo ciclo con la squadra più forte d’Italia, terminerà con Sarri. L’allenatore ha tirato fuori il meglio da Higuain nel Napoli, quando l’ex Madrid stabilì il record di gol in Serie A: 36 marcature che fanno già parte della storia del campionato italiano. Un glorioso passato quello tra il tecnico toscano e Gonzalo, destinato inesorabilmente alla chiusura del cerchio. Questa volta definitiva.