Juventus, Kean all’ Everton è questione di ore: I dettagli dell’ accordo

Moise Kean è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’ Everton. Il classe 2000, vero e proprio astro nascente della formazione piemontese, ha raggiunto difatti un accordo con I toffees, che lo legherá al club per le prossime cinque stagioni, con un contratto da tee milioni più bonus.



La fumata bianca sarebbe arrivata nella giornata di lunedí quando, dopo tre settimane di intense trattative, I due club sono giunti a un accordo: alla Juventus andranno 30 milioni di parte fissa, piú 10 di bonus variabili, cosí da raggiungere la fatidica cifra da 40 milioni voluta da Paratici per cedere il ragazzo.

Con la Juventus che sta per prendere Lukaku, e che puó vantare in rosa un elemento come Gonzalo Higuain, Kean avrebbe rischiato un altro anno da riserva, cosa che non sarebbe stata accetta da Mino Raiola, il quale si è subito mosso alla ricerca di un team che potesse garantire a Lukaku la centralità nel progetto.

La Juventus si è assicurata, peró, un diritto di prelazione, che le consentirà di avere una corsia preferenziale nel caso di un’ eventuale cessione futura di Kean da parte dell’ Everton.

In Inghilterra, il ragazzo potrà trovare quella continuità che la Juventus non poteva garantirgli, e magari guadagnarsi un pass per Euro 2020, sotto la guida di Mancini.

La Juve perde un giocatore maturato nelle sue giovanili, ma si riserva comunque il diritto di acquistarlo in futuro.