Juventus, Khedira via? Un indizio arriva da Londra

La storia tra Sami Khedira e la Juventus potrebbe essere giunta al capolinea. Il centrocampista tedesco, non fa più parte dei piani di Maurizio Sarri, e sta prendendo in considerazione l’ ipotesi di lasciare Torino dopo quattro stagioni. Una prima proposta, è arrivata dal Fenerbache, ma la pista turca non convince particolarmente il tedesco, ancora convinto di potere dare tanto ad alti livelli. Negli ultimi giorni, si è parlato anche di un interesse da parte della Fiorentina, ma è la Premier League, la destinazione più gradita al ragazzo.

Su Khedira, si muove sottotraccia il Wolverhampton che, dopo aver preso Cutrone, continua a far spesa in Italia, cercando di sfruttare i buoni uffici di Jorge Mendes. L’ ipotesi che potrebbe prendere presto quota è però quella dell’ Arsenal. I Gunners, reduci da una finale di Europa League persa contro il Tottenham, cercano di rilanciarsi definitivamente a livello internazionale, e hanno messo nel mirino Khedira che, dalla sua, può vantare un’ invidiabile esperienza internazionale.

Un indizio arriva direttamente dall’ Inghilterra, dove Khedira sarebbe andato personalmente ad assistere al match tra Arsenal e Lione, valevole per la Emirates Cup.

Big @SamiKhedira at the Emirates today 👌🏼He was happy to take the photo with me anyway 😅 #EmiratesCup #AFC @Arsenal pic.twitter.com/wW2KMh4iei

