L’ Inter piomba su Chiesa! Marotta tenta lo sgarbo ai bianconeri

Non solo avversari sul campo: tra Juventus e Inter è “guerra” anche in sede di mercato.



L’ ultimo oggetto del contendere, sarebbe diventato Federico Chiesa, talento classe 1997, in piena rotta con la Fiorentina.

Commisso è stato chiaro: Chiesa non si muove da Firenze, ma poi ha avuto contrasti anche con la Juventus, tacciandola di “avere troppo strapotere sul mercato”.



Ecco che l’ Inter si sarebbe rifatta sotto per il talento. Ad affermarlo, Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, che sul proprio profilo twitter, ha scritto di come l’ Inter abbia bussato alla porta della Fiorentina per chiedere informazioni sia su Chiesa che su Biraghi.

Per ora Federico non si muove. La linea societaria è chiara ma, vista la tensione venutasi a creare con la Juve, non è da escludere che l’ Inter, in futuro, possa beneficiare di una corsia preferenziale.

Marotta osserva e studia il colpo. I rapporti con l’ “amico” Paratici sono ai minimi storici, e I due sono pronti ad inscenare un vero e proprio duello di mercato.

Dopo Icardi, che Marotta non intende cedere ai bianconeri, l’ Inter è pronta a mettere nuovamente I bastoni tra le ruote alla Juventus.

Chiesa attende la chiamata di una big, e non è detto che non possa tradire la “parola data” accasandosi all’ Inter e non alla Juve.