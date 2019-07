Lione-Genoa. Per le squadre di Serie A è tempo di amichevoli estive in questo periodo di ritiri estivi in preparazione della nuova stagione 2019-2020, tra queste troviamo il Genoa dell’ allenatore, ex Empoli, Aurelio Andreazzoli. Il ‘grifone’ dopo due amichevoli piuttosto morbide contro i dilettanti del Val Stubai (gara vinta 9-0) e contro gli austriaci del Wacker Innsbruck (gara vinta 7-o), affronterà il Lione, militante nel campionato di Ligue 1, in una sfida dal sapore europeo. Il match contro i francesi guidati in panchina dal brasiliano Sylvinho, ex vice di Mancini all’Inter, si terrà sabato 20 luglio alle ore 19 in Francia a Gueugnon (situata a Nord di Lione), il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Con quest’amichevole si concluderà anche il ritiro della formazione genoana, ‘grifone’ che probabilmente programmerà ulteriori test amichevoli dopo il rientro in sede. Per il Lione quella con il Genoa sarà la seconda amichevole dopo la prima che si è giocata sabato 13 luglio ed ha visto i transalpini perdere 1-2 contro il Servette. Il programma delle amichevoli del Lione proseguirà domenica 28 luglio nell’ambito dell’Emirates Cup dove i francesi affronteranno l’Arsenal, mercoledì 31 luglio altra sfida inglese per il Lione contro il Liverpool, mentre il 3 agosto ultima amichevole contro il Bournemouth in attesa della Ligue 1 che partità venerdì 9 agosto con Monaco-Lione.

Lione-Genoa, le ultime sui rossoblù. Il tecnico del ‘grifone’ Andreazzoli sta svolgendo un ottimo lavoro durante questo ritiro estivo ed in queste prime uscite stagionali si è messo in luce il ‘baby fenomeno’ Andrea Pinamonti, proveniente dall’Inter. Il giovane attaccante genoano non è l’unico volto nuovo di questa stagione, infatti il Genoa potrà contare anche su Barreca, Jagiello, Jaroszynski, Christian Zapata (svincolato dal Milan), Cassata, Gumus, Rizzo, Gavioli e il ritorno di Romulo dopo il prestito alla Lazio. Non fanno più parte del Genoa Lapadula e Rossettini (passati al Lecce), Lazovic, Gunter (passato al Verona), Veloso e Bessa (passati al Verona).

Lione-Genoa, come seguire il match in tv e streaming

Lione-Genoa, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 19, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Lione-Genoa, i precedenti. Non ci sono precedenti tra le due squadre sia a livello di gare ufficiali sia a livello amichevole. Però spesso e volentieri i francesi hanno affrontato nella loro storia squadre italiane con un bilancio che è a sfavorevole alla squadra francese.