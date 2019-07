Marocco-Benin. Alle ore 18, ora italiana ed egiziana, all ‘Al Salam Stadium’ il Marocco del c.t francese Herve Renard affronta il Benin del c.t Michel Dussuyer, per il 1° ottavo di finale della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Il Marocco durante la fase a gironi era inserito nel Gruppo D con Costa d’Avorio, Sudafrica e Namibia, i ‘Leoni dell’Atlante’ hanno chiuso in 1.a posizione il girone con 3 vittorie consecutive totalizzando 9 punti e realizzando 6 reti senza subirne. Il Benin, invece, era inserito nel Gruppo F con Ghana, Camerun e Guinea-Bisseau, ‘Les Ecureuils’ (Gli Scoiattoli) si sono qualificati come una delle migliori terze totalizzando 3 punti realizzando 2 reti subendone altrettanto. Il regolamento di questa Coppa d’Africa prevede che in caso di parità durante i 90 minuti regolamentari si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si procederà con i rigori. Il Var, invece, verrà utilizzato a partire dai quarti di finale. Oltre Marocco-Benin, questa serà alle ore 21 si giocherà anche Uganda-Senegal, le vincenti di questi due ottavi si affronteranno nei quarti di finale. Marocco-Benin sarà arbitrata dal signor angolano Helder Martins de Carvalho.

Marocco-Benin, le probabili formazioni. QUI MAROCCO- Il c.t Renard si affiderà al collaudato 4-2-3-1 con Bounou tra i pali; i terzini saranno Dirar e Hakimi, al centro della difesa spazio a Saiss e Benatia; in mediana agiranno El Ahmadi e Boussufa; alle spalle dell’unica punta En-Nesyri agirà il trio composto da Amrabat, Belhanda e Ziyech. QUI BENIN- Il c.t Dussuyer risponderà con il 4-1-4-1 con Fernolle in porta; Barazè, Adenon, Verdon e Imorou in difesa; lo schermo davanti ai quattro difensori sarà Adéoti; a centrocampo spazio a Poté, D’Almeida, Sessègnon e Soukou; l’unica punta sarà Mounié.



Marocco (4-2-3-1): Bounou; Dirar, Saiss, Benatia, Hakimi; El Ahmadi, Boussufa; Amrabat, Belhanda, Ziyech; En-Nesyri. All. Renard.

Benin (4-1-4-1): Fernolle; Barazè, Adenon, Verdon, Imorou; Adéoti; Poté, D’Almeida, Sessègnon, Soukou; Mounié. All. Dussuyer.

Marocco-Benin, come seguire il match in tv e streaming

Marocco-Benin, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 3.a giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Marocco-Benin, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale all’ Amichevole del 20 agosto del 2008, incontro terminato 3-1 in favore del Marocco. Marocco vittorioso contro il Benin in altre quattro occasioni, nel 2004 (vittoria per 4-0), nel 1993 (vittoria netta per 5-0) e nel 1992 (successo per 0-1).