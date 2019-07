Milan, fari puntati su un difensore della Juve! La risposta dei bianconeri…

Continua la caccia a un difensore centrale in casa Milan. I rossoneri, viste le condizioni precarie di Mattia Caldara, e la concomitante partenz<a di Cristian Zapata sponda Genoa, hanno assoluta necessità di puntellare il reparto arretrato che, ad oggi, può contare sull’apporto dei soli Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.

Sono diversi i nomi attenzionati dalla dirigenza del Milan, ma non tutti sono così facilmente raggiungibili. Un nome che piace, è sicuramente quello di Dejan Lovren, esperto difensore del Liverpool e della nazionale croata. Per lui, i Reds, chiedono almeno 25 milioni, ritenendolo un leader, nonchè un elemento utile alla causa di Jurgen Klopp. Per tale motivo, la trattativa si è rallenatata, e il Milan ha cominciato a virare su altri obiettivi.

Le ultime voci parlano di sondaggi effettuati anche per un neoacquisto della Juventus: Merih Demiral. Il giovane difensore turco è appena sbarcato a Torino dal Sassuolo, a fronte di una cifra pari a 18 milioni di euro. Alla Juventus, però, sarebbe chiuso dall’esperienza di Chiellini e Bonucci, e dall’imminente arrivo dell’ enfant prodige, De Ligt. Per questo, Maldini avrebbe fatto un tentativo nei giorni scorsi, ricevendo il ‘no’ secco della Juventus.

I bianconeri avrebbero infatti inserito una clausola all’atto dell’acquisto di Demiral, che impedirebbe loro di cedere il ragazzo da qui ai prossimi due anni. Niente da fare, dunque, per quello che in maglia neroverde, si è dimostrato essere uno dei prospetti più promettenti del nostro campionato.

Come vi avevamo raccontato, il Milan avrebbe sondato almeno un altro paio di profili per il reparto difensivo: uno è Matija Nastasic, vecchia conoscenza del nostro campionato, ora in forza allo Shalke 04. Per lui, i tedeschi aprirebbero anche all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto ma, fonti vicine ai rossoneri, parlano di un possibile inserimento di Ricardo Rodriguez come contropartita tecnica.

Un altro nome che piace al Milan è quello di German Pezzella. Per il capitano viola, i sondaggi sono stati fatti nell’ambito della trattativa per portare a Milano Jorda Veretout. La Fiorentina, però, avanza pretese alte: 25 milioni, questa la cifra richiesta dalla viola per privarsi di Pezzella. Una cifra che il Milan ritiene assolutamente spropositata, e che ha bloccato sul nascere la trattativa.

Il Milan continua dunque a cercare un difensore da poter mettere a disposizione di Marco Giampaolo. Il mercato dei centrali, offre prospetti piuttosto cari, e ciò potrebbe costringere i rossoneri a scandagliare attentamente il mercato alla ricerca dell’identikit giusto.