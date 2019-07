Milan, si prova a stringere per Correa. L’ alternativa? Un ex Inter….

Angel Correa resta l’ obiettivo numero uno per la trequarti del Milan. L’ argentino, elemento polivalente, puó essere adattato, all’ occorrenza anche da esterno. Ecco perchè la dirigenza starebbe puntando forte su di lui, e vorrebbe regalarlo al piú presto a Giampaolo.

I contatti con l’ Atletico sono ben avviati. Si parte da una base di 40 milioni, cui I rossoneri dovrebbero sommare alcuni bonus, per giungere ai 50 richiesti dai colchoneros.



Gli intoppi in uscita, con Andrè Silva che ha fatto saltare il trasferimento al Monaco, rischiano di rendere l’ affare piú complicato del previsto.



La volontà di trasferirsi a Milano, da parte di Correa, c’ è tutta. Il giocatore avrebbe già un accordo economico con il Milan, per un quinquennale da 3,5 milioni.



Dovesse saltare Correa, peró, il Milan ha pronta un’ alternativa: è Keita Baldè, esterno ex Lazio e Inter, tornato al Monaco dopo una stagione in prestito ai nerazzurri.

Il senegalese é piú ala che trequartista puro, motivo per cui mister Giampaolo dovrebbe accettare un “compromesso” e, forse, rivedere I propri piani tattici.

Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni ma, viste le ultime stagioni un po’ opache da parte del ragazzo, il Milan potrebbe riuscire a strappare un piccolo sconto sul suo costo di partenza.

La priorità resta, comunque, Correa. Atletico e Milan continuano a lavorarci sopra e, la sensazione generale, è che l’ argentino, alla fine, possa vestirsi di rossonero.