Mondiale di calcio femminile: le Azzurre ricevute al Quirinale

Nove mesi dopo le celebrazioni per i 120 anni della FIGC le Azzurre del calcio – reduci dal Mondiale di Francia – sono tornate al Quirinale per ricevere i complimenti dal Presidente della Repubblica Sergio mattarella.

Il Presidente ha omaggiato la Nazionale del CT Milena Bertolini per l’ottima performance nel Mondiale francese, una prestazione entusiasmante terminata con l’Olanda nei Quarti di finale che ha fatto emozionare milioni di italiani.

Accompagnate dal numero uno del CONI Giovanni Malagò e dal presidente federale Gabriele Gravina, la CT Milena Bertolini, la capitana Sara Gama e le altre protagoniste della spedizione mondiale hanno da oggi un altro bellissimo ricordo da aggiungere ad un’estate difficile da dimenticare.

”Ho chiesto di incontrarvi per farvi i complimenti e ringraziarvi – il messaggio del Presidente Mattarella – non solo per i risultati importanti che avete raggiunto e per il bel gioco espresso, ma perché siete state un momento di aggregazione per il Paese, che ne ha bisogno”. Prima di posare per le foto di rito il Presidente della Repubblica ha ricevuto in dono una maglia personalizzata e un pallone del Mondiale firmato da tutta la squadra. “Il vostro mondiale – ha sottolineato – lo avete vinto conquistando l’opinione pubblica e accendendo i riflettori sul calcio femminile. Avete spinto moltissime bambine a frequentare il mondo del calcio. E’ inaccettabile una diversa condizione tra calcio maschile e femminile, che ha dimostrato di avere un livello tecnico di grande qualità e minor ricorso a simulazioni o a tutto quello che può essere utile ma è meno sportivo”.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha ringraziato il Presidente della Repubblica per l’attenzione che dedica al mondo dello sport: “Siamo molto felici per questa meravigliosa iniziativa nata domenica mattina, quando lei, Presidente, ha esternato il desiderio di incontrare queste ragazze, protagoniste di un Mondiale che ha fatto emozionare l’interno Paese”. Gabriele Gravina ha assistito in tribuna a tutte le partite delle “Ragazze Mondiali”, primo tifoso di una Nazionale che ha fatto incetta di consensi: “E’ con immenso piacere e orgoglio Presidente che abbiamo accettato il suo invito al Quirinale. Le Azzurre ci hanno regalato la gioia di partecipare ad un evento sportivo in modo semplice e spontaneo, di questa bellezza che le porto in dote ha bisogno il calcio italiano e spero che contamini anche la nostra società civile. Questo sarà ricordato come il Mondiale dove è stata abbattuta ogni diversità di genere nel calcio. E’ solo un punto di partenza, sappiamo che ora inizia il difficile: dare un futuro al progetto del calcio femminile”.

Il presidente federale ha ribadito come quello dell’Italia di Milena Bertolini sia un calcio a dimensione di famiglia: “La Federazione si è mossa con largo anticipo per riconoscere non il semplice status di professioniste, ma un contesto lavorativo più tutelato di quello attuale. Solo cosi si potranno avere tutti i vantaggi del professionismo senza arrestare la crescita di questa disciplina”. Milena Bertolini e Sara Gama hanno ringraziato il presidente della Repubblica per un incontro che fornisce ulteriore prestigio a tutto il movimento ex hanno affidato allo stesso Presidente le speranze di poter raggiungere l’approdo al professionismo eliminando le diseguaglianze.