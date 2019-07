Napoli, addio Albiol: è fatta con il Villarreal

Adesso è ufficiale, Raul Albiol è un nuovo giocatore del Villarreal. Attraverso i propri profili ufficiali il Napoli comunica la cessione a titolo definitivo del centrale difensivo. Diverse le squadre interessate all’acquisto del difensore, decisiva è stata la volontà del calciatore desideroso di ritornare in patria per stare più vicino ai suoi familiari. Il Villarreal pagherà nelle prossime ore la clausola rescissoria di circa 5 milioni di euro. Il club spagnolo potrà contare sulla grande professionalità del calciatore che coprirà il reparto difensivo agevolato dalla sua grande esperienza. Ancelotti perde un veterano ma potrà dormire sonni tranquilli dato l’arrivo di Kostas Manolas i giorni precedenti. Raul Albiol arrivato nell’estate del 2013 per circa 12 milioni di euro, lascia il club azzurro dopo sei lunghe stagioni in toto ha collezionato: 218 presenze, 5 gol e vinto una Coppa Italia ed una Super Coppa Italiana.

Il calciatore ha salutato i suoi tifosi attraverso la radio ufficiale del club, queste le sue parole:

“Voglio sopratutto dire grazie a tutta la città. La gente ogni giorno ha dato tanto affetto a me e alla mia famiglia. Saluto tutte le persone della città, dalle maestre ai tassisti. Tutti mi hanno fatto stare bene qua. In Spagna il Napoli avrà un tifoso in più e speriamo che sia a me che al Napoli il prossimo anno andrà tutto bene così saremo tutti felici”