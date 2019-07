Neymar-Juventus: la tifoseria bianconera è divisa, O’Ney si o no?

A Torino sognano Neymar? Non proprio. Nelle prossime ore, il padre di Neymar e la dirigenza della Juventus capitanata da Paratici, dovrebbero incontrarsi per tentare di intavolare una trattativa che porterebbe il brasiliano del PSG in bianconero. L’interesse juventino nei confronti di Neymar è datato da tempo: la società torinese ha sempre seguito l’asso sud americano dai tempi in cui militava nel Santos. La Juventus all’epoca non poteva permettersi il calciatore…e forse nemmeno ora. La trattativa appare complessa per i costi del calciatore, sia dal punto di vista dell’ingaggio che del cartellino: a Parigi, O’Ney percepisce 36 milioni di euro a stagione e solo due anni fa, il PSG sborsò 222 milioni di euro pur di soffiarlo al Barcellona.

Bocciato dalla tifoseria

Questi numeri spaventano e nonostante il calciatore sia deciso a lasciare i parigini riducendosi l’ingaggio, il tutto verrebbe a costare tantissimo ad Agnelli. La tifoseria della Juventus intanto ha lanciato un sondaggio su Instagram riguardo il potenziale acquisto del discusso calciatore: i tifosi appaiono divisi e forse la lancetta propende verso il no. Secondo molti fans bianconeri, Neymar rovinerebbe lo spogliatoio come ha fatto nel PSG, destabilizzando l’ambiente. Inoltre per molti, il 27enne non vale più di 200 milioni di euro e i tanti infortuni che gli sono capitati in questi ultimi anni, potrebbero far presagire una parabola discendente in atto.

Neymar non è dunque desiderato dalla tifoseria, non avendo neanche una gran nomea come professionista. In Italia e nel mondo in generale, le sue sceneggiate in campo sono mal

viste e molto spesso vengono messe prima nei commenti, oscurando il suo immenso talento che dovrebbe essere riconosciuto senza se e senza ma.