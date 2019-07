Nigeria-Camerun: streaming e diretta tv ottavi Coppa d’Africa, oggi 6 luglio

Oggi alle ore 18 all’Alexandria Stadium (Egitto), Nigeria-Camerun scenderanno in campo per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, una grande classica del continente nero.

Nigeria-Camerun, presentazione del match

Le due squadre nel girone di qualificazione si sono classificate entrambe al secondo posto; i nigeriani nel gruppo B con sei punti dietro al sorprendente Madagascar con cui ha perso lo scontro diretto per 2-0, mentre le vittorie sono arrivate contro Burundi e Guinea con un doppio 1-0, mentre i camerunensi con cinque punti sono arrivati dietro al Ghana pur avendo la stessa differenza reti (+2) ma segnando due gol in meno; i “Leoni indomabili” dopo il successo all’esordio contro la Guinea-Bissau per 2-0 hanno pareggiato 0-0 prima contro il Ghana e poi il Benin.

Quella di oggi si prospetta un match molto equilibrato e dal pronostico incerto, per il Camerun allenato da Clarence Seedorf, dovranno cercare di fare la differenza i due talenti, ovvero l’attaccante del Villareal Toko Ekambi e il centrocampista del Fulham Andrè Zambo Anguissa; per la Nigeria del ct tedesco Gernot Rohr, particolare attenzione per il talentuoso centrocampista offensivo dell’Arsenal Alex Iwobi e sulla potenza di Wilfred Ndidi che milita sempre in Premier League con il Leicester City.

Ricordiamo che il Camerun è la detentrice della manifestazione e ha vinto per cinque volte la competizione (1984, 1988, 2000, 2002 e appunto 2017), solo l’Egitto ha fatto meglio con sette, mentre la Nigeria ha trionfato tre volte (1980, 1994, 2013). L’ultimo match tra le due squadre si è giocato per le qualificazioni ai Mondiali 2018 in Russia (4 settembre 2017) dove ci fu un pareggio per 1-1, mentre nel match di andata ci fu la vittoria delle “Super Eagles” per 4-0 (1 settembre).

Chi avrà la meglio tra le due Nazionali, ai quarti di finale (mercoledì 10 luglio) se la vedrà contro la vincente del match tra Egitto-Sudafrica.

Nigeria-Camerun, probabili formazioni

Nigeria (4-2-3-1): Akpeyi; Aina, Awaziem, Troost-Ekong, Collins; Etebo, Ndidi; Iwobi, Chukwueze, Musa; Onuachu. Ct: Gernot Rohr.

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Ngadeu-Ngadjui, Banana, Oyongo; Anguissa, Boumal, Djoum; Ekambi, Choupo-Moting, N’Jie. Ct: Clarence Seedorf.

Nigeria-Camerun, come seguire il match in tv e streaming

Il match tra Nigeria-Camerun gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 18 sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio su pc, smartphone e tablet, sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

La telecronaca del match sarà affidata a Marco Calabresi.