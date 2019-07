Nigeria-Sud Africa, Coppa d’Africa: diretta tv streaming, dove vedere il quarto di finale

Iniziano i quarti di finale di Coppa d’Africa e il match serale di questa sera vedrà di fronte la Nigeria e il Sud Africa. I nigeriani sono reduci dallo spettacolare ottavo di finale vinto contro il Camerun per 3-2. Grande protagonista per la Nigeria l’attaccante Ighalo, autore di una doppietta e capocannoniere del torneo con tre reti, assieme all’esterno del Liverpool e della nazionale del Mali, Mane, Ounas dell’Algeria e Bakumbu della Repubblica Democratica del Congo.

L’altra compagine è il Sud Africa. I Bafana Bafana sono la squadra del momento in questa Coppa d’Africa, ma anche la più “odiata” dal paese organizzatore di questa edizione: l’Egitto. I sudafricani hanno eliminato proprio i padroni di casa, favoriti per la vittoria finale del torneo avendo in squadra il formidabile Momo Salah, campione d’Europa con il Liverpool e che per questa sconfitta potrebbe vedersi sfuggire il Pallone d’Oro. Aver eliminato una squadra eccellente come l’Egitto, fa partire il Sud Africa come la squadra favorita per la conquista di questo quarto di finale. Le premesse per un grande match ci sono tutte. Calcio d’inizio ore 21.

NIGERIA-SUD AFRICA, DIRETTA TV E STREAMING, DOVE VEDERLA

Nigeria-Sud Africa, diretta tv e streaming. Sarà possibile vedere il quarto di finale Nigeria-Sud Africa direttamente sulla piattaforma digitale Dazn e qualora si voglia vedere il match in streaming, Dazn mette a disposizione un applicazione che permette la visione su tablet, Smart Tv, smartphone, computer e PS4. Dazn offre pure un mese di visione gratuito con la possibilità di acquistare il ticket a 9,99€ al mese.