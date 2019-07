Norwich-Atalanta: streaming e diretta tv amichevole estiva, martedì 30 luglio

Oggi alle ore 20 allo stadio Carrow Road si sfideranno in un’amichevole estiva Norwich City-Atalanta; per la Dea è il secondo test dei test in Gran Bretagna, l’ultimo sarà venerdì (ore 20.30) sul campo del Leicester.

Norwich City-Atalanta, presentazione del match

I bergamaschi vengono dalla sconfitta di sabato pomeriggio contro la Swansea per 2-1 nonostante l’iniziale vantaggio di Ilicic, poi nella ripresa un pò per un calo fisico, un pò per la miglior preparazione fisica dei gallesi che ricordiamo cominceranno la Championship (Serie B inglese) sabato 10 agosto, i nerazzurri hanno dovuto alzare bandiera bianca, ma nonostante il ko il mister Gian Piero Gasperini si è detto abbastanza soddisfatto della gara: “A parte quei cinque minuti di sbandamento in difesa, nei quali abbiamo sofferto la loro freschezza e abbiamo incassato due reti, abbiamo giocato bene; Ho avuto diverse indicazioni positive e alcune un po’ meno buone. E’ presto ancora ma certe gare sono molto utili e aiutano a trovare la migliore condizione atletica”.

Ricordiamo che la stella della squadra Duvan Zapata è a disposizione del tecnico nerazzurro solamente da giovedì dopo la partecipazione alla Copa America e dunque ora dovrà rimettersi in pari con gli altri suoi compagni ed essere un’arma in più da sfruttare; questa stagione per l’Atalanta sarà particolare perchè per la prima volta parteciperà alla Champions League (inizio 17-18 settembre) e quindi ci vorrà una squadra pronta fin da subito in tutti i suoi effettivi.

Il Norwich City, che lo scorso maggio ha trionfato nella Championship dominando il campionato con 94 punti in 46 incontri frutto di 27 vittorie 13 pareggi e solamente 6 sconfitte, è tornata in Premier League dopo tre stagioni di purgatorio e sulla panchina è stata confermato meritatamente il tecnico tedesco classe ’76 Daniel Farke che da quando è a Carrow Road ha vinto 48 partite su 103 e nella scorsa stagione ha potuto beneficiare del capocannoniere del campionato, ovvero il finlandese Teemu Pukki autore di 29 gol.

I “canarini” cominceranno il campionato nell’anticipo di venerdì 9 agosto ad Anfield Road contro il Liverpool, per poi debuttare davanti ai propri tifosi sabato 17 contro il Newcastle. In questo precampionato gli uomini di Farke hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro i tedeschi dell’Armina Bielefeld, una sconfitta contro il Brentford per 3-1 e due vittorie contro Schalke 04 (2-1) e Luton Town (5-1). Dopo il match odierno ci sarà poi l’ultimo test estivo, sabato prossimo contro il Tolosa sempre in casa.

Norwich-Atalanta, probabili formazioni

Norwich (4-3-1-2): a breve

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Reca; Gomez; Ilicic, Barrow

Norwich-Atalanta, diretta tv e streaming martedì 30 luglio

Il match amichevole Norwich-Atalanta (inizio ore 20) per il momento non andrà in diretta tv ne’ in streaming e chi vuole essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara sarà costretto ad andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.