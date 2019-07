Parma-Trabzonspor 2-2: i gialloblu non vanno oltre il pareggio, bis di Gervinho

Parma-Trabzonspor termina sul punteggio di 2-2: la prima amichevole estiva in Austria regala agli uomini di D’Aversa un pareggio contro una delle squadre più blasonate di Turchia. Due volte in vantaggio, i gialloblu si sono fatti raggiungere: Gervinho ha aperto i conti al 16′, Joao Pereira ha centrato il gol del pari al 22′. Nelle ultime fasi della prima frazione altro gol dell’ivoriano (minuto 38) per il vantaggio del Parma: al 19′ della ripresa è una rete siglata da Yusuf Sarı a fissare definitivamente la contesa sul 2-2.

Parma-Trabzonspor, primo test amichevole sul suolo austriaco per i gialloblu di Roberto D’Aversa. La seconda parte del ritiro estivo degli emiliani sarà concentrata esclusivamente al di fuori dell’Italia: la sfida contro il Trabzonspor, una delle migliori squadre di Turchia, è in programma oggi, sabato 27 luglio, alle ore 18 all’Ottensheim Stadion di Ottensheim. Sono solo due gli incontri programmati dal Parma in Austria, martedì si tornerà in campo (ore 19) contro il GW Micheldorf, squadra decisamente alla portata di Karamoh e compagni.

La tournée estiva del Parma continuerà anche nella prima settimana di agosto: sabato 3, in Inghilterra, è in programma il match contro il Burnley. Ricordiamo che la stagione, per i gialloblu, comincerà ufficialmente il 18 agosto con la disputa del terzo turno di Coppa Italia TIM Cup con Venezia, Catania o Fanfulla.

Il Trabzonspor, reduce dall’amichevole terminata sul 3-3 contro l’Hoffenheim, replicherà un duello con una squadra di Serie A già lunedì, quando alle 18 se la vedrà con l’Hellas Verona. I turchi torneranno poi in campo l’8 agosto contro lo Sparta Praga nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League.

Parma-Trabzonspor, dove vedere il match in diretta tv e streaming



Parma-Trabzonspor godrà di copertura televisiva: i diritti dell’incontro, infatti, sono stati acquistati da DAZN che proporrà la diretta esclusiva della sfida di Ottensheim. Il Trabzonspor, inoltre, sarà trasmesso sulla stessa piattaforma anche lunedì in occasione della gara con l’Hellas Verona: due opportunità, per il pubblico italiano, per ammirare le gesta della compagine allenata da Ünal Karaman. Ovviamente, oltre a DAZN, sarà possibile seguire l’andamento di Parma-Trabzonspor anche attraverso i canali social (Facebook, Twitter, Instagram) delle due società impegnate.