Pergolettese-Piacenza, dove vedere l’amichevole in tv e streaming oggi 28 luglio

Pergolettese-Piacenza, ultimo test per le due squadre prima dell’inizio della stagione. Allo Stadio Voltini di Crema (calcio d’inizio alle ore 17), il Piacenza di Arnaldo Franzini è ospitato dalla Pergolettese, neopromossa dalla Serie D, in un match molto sentito soprattutto per la vicinanza tra le due squadre che, però, prenderanno parte a due gironi diversi (Pergolettese nel Girone A, Piacenza nel Girone B).

I biancorossi, reduci dal ritiro a Salsomaggiore Terme, faranno il loro esordio ufficiale il prossimo 4 agosto in Coppa Italia TIM Cup contro la Viterbese: visti i lavori in corso al “Garilli” per la posa di diversi seggiolini sulle tribune, la gara potrebbe essere “dirottata” sul “Cabassi” di Carpi. La Pergolettese, dal canto suo, esordirà nel Girone C della Coppa Italia Serie C: alla prima giornata sarà impegnata al “Moccagatta” di Alessandria contro la Juventus U23 (match in programma il 4 agosto), mentre successivamente (data da definire) sfiderà la Reggio Audace.

Pergolettese-Piacenza, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Pergolettese-Piacenza, non ci sarà copertura televisiva. La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente locale, dunque il suo andamento si potrà seguire esclusivamente attraverso i vari livescore oppure mediante gli aggiornamenti che saranno pubblicati sui canali social (Facebook, Twitter, Instagram) delle due squadre.