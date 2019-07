ReportCalcio: presentata la IX edizione

L’impatto socio-economico del calcio italiano supera i 3 miliardi di euro. Il calcio si conferma come il principale movimento sportivo italiano con 28 milioni di tifosi e 1,4 milioni di tesserati. Cresce il movimento femminile ed il pubblico negli stadi.

Ventotto milioni di tifosi, 4,6 milioni di praticanti, quasi 1,4 milioni di tesserati e circa 568.000 partite ufficiali disputate ogni anno (di cui il 64% di livello giovanile): i numeri della 9^ edizione del “ReportCalcio”, presentata a Roma nella Sala Koch del Senato della Repubblica il 9 luglio, confermano come il calcio continui rappresentare per distacco il principale movimento sportivo italiano, con la FIGC che rispetto alle 44 Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI incide da sola per il 24& degli atleti tesserati e il 22% delle società affiliate.

Ma quest’anno ‘ReportCalcio’ si completa anche con un’approfondita sezione dedicata all’impatto socio-economico che scaturisce da questa vastissima attività: l’impatto della pratica del gioco del calcio nel nostro Paese incide positivamente nel settore medico-sanitario ed ha benefici diretti in termini di legacy e coinvolgimento di una vastissima porzione della nostra società civile.

Alla presentazione del Rapporto Annuale sul calcio italiano, sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers), sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il responsabile Sviluppo e Formazione della FIGC Niccolò Donna e il partner PwC Andrea Samaja, mentre il segretario generale di AREL Enrico Letta ha portato il suo saluto attraverso un video messaggio.

Tra i trend più interessanti da analizzare figura sicuramente la forte crescita del movimento femminile, un tema reso ancora più attuale dall’ottimo risultato raggiunto dalla Nazionale femminile ai Campionati mondiali 2019. Solo negli ultimi dieci anni le calciatrici tesserate sono infatti aumentate del 39,3%, passando da meno di 19mila a quasi 26mila.

La grande novità del ReportCalcio 2019 è la sezione che analizza i risultati di un programma di studio avviato in condivisione con la UEFA e finalizzato a rappresentare i benefici derivanti dalla pratica calcistica e il conseguente impatto sul Sistema Paese. L’algoritmo elaborato, denominato “Social Return On Investment Model” ha analizzato il rilevante impatto socio-economico del calcio italiano, che risulta pari nel 2017-2018 a circa 3,01 miliardi di euro. I settori coinvolti sono quello economico, sociale, e sanitario, insieme a quello delle performance sportive.

Oltre all’analisi dello scenario attuale, il modello SROI ha permesso anche di stimare la legacy derivante da un potenziale investimento nel calcio di base, in termini di aumento di calciatori tesserati e conseguenti risvolti a livello socio-economico.

Come di consueto, inoltre, la pubblicazione analizza anche i numeri relativi alle 19 Rappresentative Nazionali italiane, il principale asset strategico della FIGC. Solo nel 2017/2018 sono state disputate 197 partite ufficiali, con la convocazione di 607 calciatori e calciatrici e l’organizzazione di 1.010 giorni di ritiro.

All’interno della pubblicazione è possibile anche analizzare i principali numeri relativi al profilo economico finanziario del calcio professionistico, il cui giro di affari risulta in continua crescita. Nel 2017-2018 il valore della produzione aggregato ha superato per la prima volta i 3,5 miliardi di euro, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente.

Dal sito FIGC è possibile scaricare il documento: clic qui per il download in bassa definizione.