Roma-Pro Calcio Tor Sapienza 12-0: prestazione sontuosa per i giallorossi (video highlights)

Amichevole a senso unico per la Roma di Fonseca. I giallorossi si impongono con un sonoro 12-0 sul Pro Calcio Tor Sapienza, formazione che milita in Serie D. In evidenza Antonucci (tripletta). Una doppietta a testa per Florenzi e Schick. In gol anche il probabile partente, Edin Dzeko. Sotto il video highlights della partita:

La Roma di Fonseca è in piena fase di preparazione. La pressione nell’ambiente capitolino è tanta, sia su allenatore che sulla società che lo ha scelto. La Roma in questa stagione non può permettersi passi falsi. Pallotta ha preso decisione importanti, come quella di allontanare la “romanità” in squadra, dando praticamente il ben servito a De Rossi e non facendo nulla per trattenere Francesco Totti. I tifosi in caso di fallimento, non perdoneranno la dirigenza americana, già nell’occhio del ciclone.

Il nuovo allenatore Fonseca ha il pesante compito di portare la Roma in alto e a pesare su di lui oltre all’ambiente romano, è la cessione al Napoli di un perno difensivo come Manolas. Il portoghese dovrà reinventarsi la difesa e forse pure l’attacco data l’imminente partenza di Dzeko (direzione Inter). Veretout dovrebbe arrivare mentre Higuain è ancora in stand by. Nel frattempo, il tecnico proverà alcune soluzioni tattiche nel match amichevole di domani contro il Pro Calcio Tor Sapienza, squadra che milita in Serie D. La partita sarà disputata a Trigoria, ma a porte chiuse. Fischio d’inizio alle ore 17.

ROMA-PRO CALCIO TOR SAPIENZA, DIRETTA TV E STREAMING DELL’AMICHEVOLE

Roma-Pro Calcio Tor Sapienza, diretta tv e streaming della partita. La diretta tv del match sarà disponibile su Roma TV, canale Sky 213. Per chi volesse seguire la partita in streaming, AS Roma la renderà visibile attraverso i propri canali Facebook e Twitter.