Roma, Zaniolo in uscita? Arriva la risposta di Petrachi….

Giornata di presentazioni in casa Roma. A Trigoria, è toccato a Leonardo Spinazzola presentarsi alla stampa e soddisfare le domande dei giornalisti.

Il laterale sinistro, è uno dei volti nuovi della Roma di Fonseca, e puó essere considerato il primo grande colpo della gestione Petrachi. Proprio il nuovo Direttore Sportivo, ha affiancato Spinazzola in conferenza stampa, rispondendo egli stesso ad alcune domande sulle strategie di mercato giallorosse.

Tiene banco soprattutto la questione Zaniolo.

Il classe ’99, era stato dato per sicuro partente dopo che lo stesso Petrachi, durante la sua conferenza di presentazione, ne aveva criticato il rendimento dell’ultima parte della scorsa annata.

Petrachi ha però voluto smentire le voci che vorrebbero Zaniolo lontano dalla Roma.

Queste le sue parole in proposito: “Non ho mai detto che Zaniolo è in vendita. Sui giornali leggo tante notizie che non cortispondono a verità. Dopo quelle mie uscite in conferenza stampa, alcuni giornalisti (Zazzaroni e Pedullá) hanno scritto che avrei messo in vendita Zaniolo, ma io non l’ho mai detto. Capisco che facciate il vostro lavoro per alinentare le vendite, e vi rispetto, ma bisogna valutare le cose con calma”.

Dichiarazioni che, di certo, non fugano tutti I dubbi circa la permanenza del ragazzo, ma che, sicuramente, contribuiscono ad “attenuare” un po’ le voci che lo vorrebbero sicuro partente (destinazione Tottenham o Juventus).

Staremo a vedere come si evolveranno le cose. Zaniolo è atteso in ritiro nei prossimi giorni e, dal faccia a faccia con Petrachi, si potranno capire molte cose sul suo futuro.