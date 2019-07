Sarri esalta Higuain: “La sua partita e il suo atteggiamento sono stati positivi”

La nota più dolce per Sarri del match tra Tottenham e Juventus in International Champions Cup, è sicuramente Gonzalo Higuain. Il bomber argentino ha dimostrato di voler restare in bianconero, siglando la rete del momentaneo pareggio della Juve sugli Spurs a Singapore (match terminato 3-2 per gli uomini di Pochettino). La prestazione dell’attaccante è sulla bocca di tutti e la grande voglia di riscattarsi dopo due annate deludenti fuori da Torino, è tanta.

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha la vista buona per notare la determinazione del suo attaccante, elogiato dallo stesso tecnico nel post gara:

“L’atteggiamento è stato positivo. Si sta allenato bene e questa sera l’ha dimostrato. E’ vero che ha dalla sua meno inattività rispetto ai compagni, visto che nella scorsa stagione ha giocato partite importanti fino a fine maggio, mentre la Juventus non aveva più nulla da chiedere all’annata, ma al di là del goal e della prestazione è l’atteggiamento in allenamento che è molto positivo”.

Come avevamo già riportato, Sarri è sempre più determinato a trattenere El Pipita, specialmente dopo questa prestazione di livello.È un torneo estivo e la performance va presa con le molle, ma la prodezza nel gol dell’1-1 rimane, così come i segnali positivi dimostrati sul campo. Ciò è la cosa che conta adesso.