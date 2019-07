Sassuolo-Ciliverghe. Prosegue la preparazione estiva della formazione neroverde guidata da Roberto De Zerbi, gli emiliani sono in ritiro da venerdì 12 Luglio quando i calciatori neroverdi si sono radunati nel centro sportivo ‘Mapei Football Club’ ed hanno svolto i primi test fisici ed atletici. Domenica 14 Luglio gli emiliani sono partiti alla volta del ritiro estivo di Vipiteno in provincia di Bolzano dove la squadra resterà fino a giovedì 1 Agosto. Domani pomeriggio alle ore 18 il Sassuolo di Roberto De Zerbi affronterà in un test amichevole il Ciliverghe, formazione militante nel campionato di Serie D. Questa sarà la quarta amichevole per i neroverdi dopo i successi contro la selezione austriaca del Wipptal, gara giocata il 21 luglio, e la vittoria contro il Real Vicenza per 5-0, gara giocata il 24 luglio. Ieri il Sassuolo ha affrontato in amichevole il Sudtirol. Il programma amichevoli della società del patron Giorgio Squinzi proseguirà con la sfida del 31 luglio alle ore 18 contro l’Empoli. Il Sassuolo farà il suo esordio ufficiale nel 3° turno di Coppa Italia il 18 Agosto quando affronterà la vincente fra lo Spezia e chi passerà il turno tra Pro Patria e Matelica nel 1° turno.

Sassuolo-Ciliverghe, le ultime dal ritiro neroverde. La formazione di De Zerbi vuole continuare a stupire in questa stagione seguendo la linea del bel gioco e del divertimento. La società neroverde si è assicurata i vari Obiang dal West Ham, Gravillon e Sala dall’Inter, Toljan dal Borussia Dortmund, Traorè e Caputo dall’Empoli. Sul fronte cessioni si registrano le partenze di Frattesi e Bandinelli all’Empoli, Odgaard all’ Heerenveen, Sensi all’Inter, Erlic, Rizzi e Marchizza allo Spezia. Gli obiettivi della società del patron Squinzi restano Fares della Spal e Caprari della Sampdoria.

Sassuolo-Ciliverghe, come seguire il match in tv e streaming

Sassuolo-Ciliverghe, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 18, non dovrebbe essere trasmesso al momento in tv. Per chi volesse guardare la gara in streaming sarà possibile farlo tramite la pagina ufficiale Facebook del Sassuolo e tutti i canali tematici della società neroverde.