Sassuolo-Real Vicenza streaming e diretta tv? Amichevole, dove vederla oggi 24 luglio

Sassuolo-Real Vicenza, altro test per i neroverdi. Seconda uscita stagionale per il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Dopo il 12-0 rifilato alla Rappresentativa locale, la squadra emiliana affronta oggi i dilettanti del Real Vicenza, squadra che milita in Serie D. Il match comincerà alle ore 18.00 al centro sportivo di Vipiteno. Una buona occasione per De Zerbi e il resto dello staff di testare il livello di preparazione dei suoi ad un mese dall’inizio del campionato. Ricordiamo che la prima vera uscita dei neroverdi sarà il prossimo 18 agosto nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Dopo la netta vittoria nella prima amichevole di stagione contro la selezione Wipptal, seconda uscita stagionale per i neroverdi che affrontano il Real Vicenza. Il tecnico dovrebbe affidarsi nuovamente alla formazione della prima amichevole con il 4-3-3 solito: Consigli in porta; difesa a quattro con Adjapong e Sala esterni, mentre centrali Marlon e Peluso; centrocampo formato da Ghion regista con Traorè e Mazzitelli laterali; in attacco tridente con Berardi, Boateng e Di Francesco. Grande attesa dunque per la sfida odierna del Sassuolo.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Marlon, Peluso, Sala; Traore, Ghion, Mazzitelli; Berardi, Boateng, Di Francesco. All.: De Zerbi

Real Vicenza che dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 con cui ha perso nell’amichevole contro la Sampdoria. Il tecnico Sculac riproporrà quindi Martinez tra i pali; difesa a quattro con Daguerre, Darko, Gattari e Tsikrikas; a centrocampo spazio a Barrazza e Ochoa laterali, mentre al centro agiranno Coronel e Perlog; davanti duo con Di Cesare e Katseris. Possibile qualche cambio all’ultimo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE REAL VICENZA (4-4-2): Martinez; Daguerre, Darko, Gattari, Tsikrikas; Barrazza, Coronel, Perlog, Ochoa; Di Cesare, Katseris. All.: Sculac

Sassuolo-Real Vicenza, come seguire il match in streaming e tv

Sassuolo-Real Vicenza, info diretta tv e streaming. Al momento non sono previste dirette tv per l’amichevole di oggi tra gli emiliani e i veneti, con calcio d’inizio in programma alle ore 18.00. Non è in previsione neanche una diretta streaming. Per essere aggiornati sull’andamento del match bisogna affidarsi ai canali social ufficiali (Facebook, Twitter e Instagram) del Sassuolo. Gli uomini di De Zerbi torneranno poi in campo il 27 luglio, ore 18, contro il Südtirol nella 3° amichevole in programma nel ritiro alto-atesino.