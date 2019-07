Sudafrica-Marocco Alle ore 18, ora italiana ed egiziana, all’ ‘Al Salam Stadium’ il Sudafrica del c.t Stuart Baxter affronta il Marocco del c.t francese Herve Renard, per la 3.a giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I ‘Bafana Bafana’ partecipano per la 10.a volta al torneo continentale e nel 1996 lo hanno vinto per la 1.a ed unica volta. I ‘Leoni dell’Atlante’ sono alla 16.a partecipazione alla Coppa d’Africa e hanno portato a casa il trofeo nell’edizione del 1976. Per quanto concerne la siturazione del Gruppo D il Marocco nello scorso turno ha battuto 1-0 la Costa d’Avorio e si è qualificato agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo, mentre il Sudafrica ha battuto 1-0 la Namibia ed ha agguantato al 2° posto la Costa d’Avorio, dunque Marocco 1° con 6 punti, Costa d’Avorio 3 e Sudafrica 3 e Namibia, ultima, con 0 punti. In quest’ultima giornata del Gruppo D si deciderà chi farà compagnia al Marocco agli ottavi di finale, impegno difficile per il Sudafrica che sfiderà un Marocco in cerca di almeno un punto per arrivare 1° nel girone ma il pareggio potrebbe bastare anche alla nazionale sudafricana per essere ripescata come una delle 4 migliori terze, mentre la Costa d’Avorio sfiderà la Namibia e sulla carta gli ivoriani restano favoriti per la 2.a posizione ma anche un pareggio potrebbe andare bene agli ivoriani. Il regolamento di questa Coppa d’Africa prevede che in caso di arrivo a pari punti vengano presi in considerazione prima gli scontri diretti e poi la differenza reti. Sudafrica-Marocco sarà diretta dal signor Jean-Jacques Ngambo.

Sudafrica-Marocco, le probabili formazioni. QUI SUDAFRICA- Il c.t Baxter si affiderà al classico 4-4-2 con Keet tra i pali; Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi e Hlanti formeranno il pacchetto arretrato; a centrocampo spazio a Tau, Kekana, Zungu e Zwane; la coppia d’attacco sarà formata da Vilakazi e Mothiba. QUI MAROCCO- Il c.t Renard risponderà con il consueto 4-3-3 con Bounou in porta; linea difensiva formata da Mazraoui, Benatia, da Costa e Hakimi; nel trio di centrocampo agiranno Belhanda, Boussoufa e Bourabia; in attacco ci saranno Ziyech, Boufal e Amrabat.



Sudafrica (4-4-2): Keet; Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi, Hlanti; Tau, Kekana, Zungu, Zwane; Vilakazi, Mothiba. All. Baxter.

Marocco (4-3-3): Bounou; Mazraoui, Benatia, da Costa, Hakimi; Belhanda, Boussoufa, Bourabia, Bennasser; Ziyech, Boufal, Amrabat. All. Renard.



Sudafrica-Marocco, come seguire il match in tv e streaming

Sudafrica-Marocco, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 3.a giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Sudafrica-Marocco, i precedenti. L’ultimo precedente tra i ‘Bafana Bafana’ e i ‘Leoni dell’Atlante’ risale all’ Amichevole Internazionale dell’ 11 ottobre del 2013, gara terminata 1-1. Il 27 gennao del 2013 le due nazionali si sono affrontate in Coppa d’Africa, gara terminata ancora in pareggio con il punteggio di 2-2. L’ultima vittoria sudafricana risale al 30 gennaio del 2002 sempre in Coppa d’Africa, gara terminata 3-1 per i sudafricani.