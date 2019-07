Tunisia-Nigeria. Finale 3°-4° posto della Coppa d’Africa, alle ore 21 all ‘Al Salam Stadium’ del Cairo la Tunisia del c.t Alain Giresse affronta la Nigeria del c.t Gernot Rohr, in palio la parte più bassa del podio in questa finalina di Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. La finalissima del torneo si giocherà venerdì 19 luglio alle ore 21 all’Intenational Stadium del Cairo e metterà di fronte Senegal ed Algeria. Le ‘Aquile di Cartagine’ vengono dall’ eliminazione in semifinale contro il Senegal, eliminazione giunta nei tempi supplementari e prima di giungere alla semifinale avevano eliminato Ghana (ottavi) e Madagascar (quarti). Le ‘Super Aquile’ sono stati eliminati in semifinale da una perla al 95′ di Riyad Mahrez che ha portato l’Algeria in finale e costretto la Nigeria a questa finale per il 3°-4° posto, Nigeria che aveva eliminato nella fase ad eliminazione diretta prima il Camerun (ottavi) e poi il Sudafrica (quarti). La Tunisia è arriva al 3° posto della manifestazione nel 1962 quando ha battuto 3-0 l’Uganda, mentre è arrivata al 4° posto nel 1978 quando fu sconfitta 2-0 proprio dalla Nigeria 2-0 e nel 2000 quando fu sconfitta dal Sudafrica ai calci di rigore; mentre tradizione favorevole alle ‘Super Aquile’ quando si tratta di finaline, infatti la Nigeria ha vinto 7 volte su 7 partite disputate la finale 3°-4° posto.

Tunisia-Nigeria, le probabili formazioni. QUI TUNISIA- Il c.t Giresse si affiderà al modulo 4-4-2 con qualche cambiamento rispetto alle altre gare del torneo, infatti sarà Ben Mustapha a difendere i pali delle ‘Aquile di Cartagine’; Dräger, Bedoui, Meriah e Haddadi presidieranno lungo la linea difensiva; a centrocampo spazio a Ben Mohamed, Skhiri, Lamti e Srarfi; davanti coppia d’attaccanti formata da Badri e Sliti. QUI NIGERIA- Il c.t Rohr risponderà con il 4-2-3-1 con Uzoho in porta; in difesa ci saranno Aina, Troost-Ekong, Balogun e Collins; in mediana spazio ad Obi Mikel ed Etebo; alle spalle dell’unica punta Ighalo agiranno Chukwueze, Iwobi ed Onuachu.

Tunisia (4-4-2): Ben Mustapha; Dräger, Bedoui, Meriah, Haddadi; Ben Mohamed, Skhiri, Lamti, Srarfi; Badri, Sliti. All. Giresse.

Nigeria (4-2-3-1): Uzoho; Aina, Troost-Ekong, Balogun, Collins; Obi Mikel, Etebo; Chukwueze, Iwobi, Onuachu; Ighalo. All. Rohr.

Tunisia-Nigeria, come seguire il match in tv e streaming

Tunisia-Nigeria, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo quarto di finale della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Tunisia-Nigeria, i precedenti. Gli ultimi 3 precedenti tra queste due nazionali sono stati caratterizzati dal pareggio, infatti nel 2016 la gara ci concluse sul punteggio di 1-1, nel 2009 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali del 2010 le due nazionali si sono affrontate 2 volte: la gara d’andata giocata in Tunisia il 20 giugno si concluse 2-2, mentre la gara di ritorno del 6 settembre in Nigeria si concluse 2-2. Nel 1978 la Nigeria vinse contro la Tunisia 2-0 proprio in occasione della finale 3°-4° posto di quella Coppa d’Africa.