Ultim’ora – Juventus, senti Bartomeu: “De Ligt? So già dove giocherá”

“Il futuro di Matthijs De Ligt? Già da diverso tempo so dove giocherá, ma non posso dirvi nulla, devono parlare I diretti interessati….”.



Con queste parole, Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, alimenta le voci e l’interesse intorno al nome di Matthijs De Ligt, giovanissimo talento scuola Ajax da considerarsi, a tutti gli effetti, uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva di calciomercato.

Il roccioso centrale, che nell’ultima stagione si è definitivamente consacrato a livello internazionale, ha attirato su di sè le attenzioni di diversi top club europei, ed é ormai destinato a lasciare l’Eiredivise per muoversi verso lidi più prestigiosi.

La squadra che piú di tutte sembra vicina ad aggiudicarsi le sue prestazioni, è la Juventus. I bianconeri hanno da tempo attenzionato il classe ’99, e sembrano aver raggiunto un’intesa di massima sia con il ragazzo che con il suo agente, Mino Raiola.

Fonti spagnole hanno peró “seminato il panico” dalle parti della Continassa, rilanciando la notizia di un forte ritorno del Barcellona sul ragazzo, con I blaugrana che, in primavera, sembravano I piú accreditati a rilevare il cartellino del difensore.

Proprio il presidente del Barça è intervenuto ieri, a margine della conferenza stampa, sull’affare De Ligt, rilasciando le dichiarazioni sopra riportate.

La domanda sorge peró spontanea: chi sarebbero i”diretti interessati” cui ha accennato Bartomeu? C’è un riferimento alla Juventus o si tratta di una risposta evasiva per evitare un tema tanto scottante?

Non possiamo rispondere con certezza. Di certo, il presidente del Barcellona ha fatto chiarezza su quelli che saranno I principali obiettivi del club: “Neymar? Difficile che il PSG lo venda, ma a noi piace. Per Griezmann ci sono stati contatti con l’Atletico. Anche lui é un profilo da tenere in considerazione”.



Se le dichiarazioni valgono qualcosa, l’alone di mistero lasciato dalle parole di Bartomeu puó far sperare I tifosi della Juve:

che il Barcellona abbia deciso di defilarsi?