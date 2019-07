Veretout destinato alla Roma. Cosa cambia nelle strategie del Milan

Nel giorno in cui la Serie A abbraccia Matthijs De ligt, un altro importante affare di mercato sembra giungere alla sua conclusione: Jordan Veretout ha trovato un’ intesa con la Roma, ed è quindi pronto ad abbracciare la causa giallorossa.

Si conclude cosí (a meno di clamorosi colpi di scena), un appassionante derby di mercato, che ha visto Milan e Roma sfidarsi per il talentuoso centrocampista della Fiorentina.

A spuntarla è stata la Roma, che nella giornata di ieri, ha incontrato Mario Giuffredi, procuratore del ragazzo, alla presenza del DS Petrachi. La Roma ha offerto 17 milioni piú 3 di bonus ai viola, andando cosí a superare l’offerta del Milan, fermo a 16 milioni piú 2.

Al giocatore, che aveva dimostrato una certa riluttanza a trasferirsi nella Capitale, andranno invece 2,5 milioni per I prossimi 5 anni. A convincerlo, forse, anche la prospettiva di giocare in Europa League, competizione dalla quale il Milan è stato recentemente escluso.

Il Milan vede cosí sfumare il principale obiertivo per il proprio centrocampo. Ora I rossoneri dovranno cambiare strategia, se vorranno regalare a Giampaolo il rinforzo tanto auspicato in mezzo al campo.



Un nome che piace particolarmente è quello di Jean Seri. Centrocampista ivoriano del Fulham, quest’ anno ha subito, suo malgrado, la retrocessione in Championship con I londinesi.

Il Fhulam lo pagó l’estate scorsa 30 milioni al Nizza, ma ora il suo valore pare essersi abbassato.



Gli inglesi, appena retrocessi, avrebbero aperto al prestito oneroso (2 milioni), piú diritto di riscatto fissato a 15.

Una buona occasione per il Milan, che potrebbe cosí assicurarsi una mezzala ancora giovane, capace di fare entrambe le fasi.

Ci sarà da battere la concorrenza del Galatasaray, che punta forte sul ragazzo e avrebbe già avviato I contatti col Fhulam.

Con Veretout alla Roma, il Milan deve riorganizzarsi. Giampaolo aspetta altri segnali importanti dal mercato, nonostante l’arrivo di Krunic e quello, quasi certo, di Bennacer.