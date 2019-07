Verona-Trabzonspor. Oggi pomeriggio alle ore 18 nel centro sportivo di Bad Zell il Verona del neo tecnico Ivan Juric, arrivato per sostituire Alfredo Aglietti, sfiderà i turchi del Trabzonspor, allenati dal turco Unal Karaman, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Gli scaligeri hanno svolto la prima parte della preparazione estiva a San Martino di Castrozza dove gli uomini di Juric si sono allenati dal 10 al 21 luglio. Quella contro il Trabzonspor sarà la quinta amichevole per il Verona, infatti gli scaligeri hanno affrontato il 14 luglio i dilettanti del Primiero battui 5-0, il 17 luglio pareggio 1-1 contro la Top 22 Dilettanti, il 20 luglio vittoria per 5-0 contro l’Union Feltre ed infine il 25 luglio pareggio a ‘reti bianche’ contro i tedeschi dell’Hoffenheim.

Chiuderà il programma delle amichevoli la sfida del 4 agosto contro la Spal, antipasto della nuova Serie A, che partirà il weekend tra il 24 ed il 25 agosto. Il Verona farà il suo esordio ufficiale nel 3° Turno di Coppa Italia quando il 18 agosto affronterà la vincente tra Cremonese e chi passerà il turno tra Virtus Francavilla e Novara, gara in programma il 4 agosto per il 1° Turno della competizione. I turchi, invece, esordiranno proprio il 18 agosto nella 1.a giornata della Super Lig Turca quando affronteranno in trasferta il Kasimpasa.

Verona-Trabzonspor, il punto sugli scaligeri. Il neo tecnico Ivan Juric avrà il compito di mantenere la categoria, conquistata la passata stagione ai playoff da Alfredo Aglietti e pertanto il d.s dei gialloblù Tony D’Amico sta lavorando per regalare al tecnico dei veneti una rosa competitiva per lottare per la permanenza in Serie A. Al momento sono arrivati alla corte di Juric: Radunovic dall’ Atalanta; Badu dall’Udinese; Rhahmani dalla Dinamo Zagabria; Bocchetti dallo Spartak Mosca e Gunter dal Genoa, in compenso sono partiti Laribi, ceduto all’ Empoli e Badane ceduto alla Carrarese. Gli obiettivi degli scaligeri restano Zeffane, difensore del Rennes, Verre della Samp e lo svincolato Lazovic.

Verona-Trabzonspor, come seguire il match in tv e streaming

Verona-Trabzonspor, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.