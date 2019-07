Volley, Final Six: Cina-Italia, diretta tv e streaming oggi 5 luglio

Oggi alle ore 13.30 al centro sportivo Olimpico di Nanchino si giocherà Cina-Italia, match valido per la terza giornata delle Final Six della Nations League di volley femminile.

Cina-Italia, presentazione del match

La gara di oggi sarà decisiva per il secondo posto della Pool A, infatti chi tra Cina-Italia riuscirà a prevalere si qualificherà per la semifinale di domani contro Stati Uniti o Brasile, in campo oggi alle ore 9.30 per il primo posto della Pool B.

Le ragazze di Davide Mazzanti ieri nell’esordio nella manifestazione hanno perso nettamente per 3-0 contro la Turchia, in un match giocato dall’inizio alla fine sottotono dove non è funzionato praticamente nulla come ha ammesso nel dopo partita l’allenatore delle azzurre: “Nel corso della gara non ci è riuscito quasi niente, merito ovviamente anche della Turchia che ha giocato un match incredibile sia dal punto di vista dell’agonismo, sia a livello tecnico. In ogni reparto sono stati in grado di metterci in difficoltà, mentre noi al contrario non gli abbiamo mai creato problemi”.

Oggi per battere la Cina, che ha perso anche loro all’esordio contro la Turchia ma per 3-1, servirà tutt’altro tipo di prestazione sia dal punto di vista tecnico che mentale, perchè è vero che le asiatiche stanno giocando con tutte giocatrici Under 23 e dunque senza le titolari per volontà della Federazione cinese, ma avranno dalla loro il sostegno dei tifosi che saranno presenti numerosi a Nanchino. Anche l’allenatore non sarà Jenny Lang Ping, ma il terzo, ovvero An Jiajie. Questa scelta ha lasciato un pò basiti visto che le asiatiche con le titolari si erano classificate prime nella fase eliminatoria grazie alla differenza set, avendo finito a 35 punti (12 vittorie e 3 sconfitte) insieme a Stati Uniti e Brasile.

Italia e Cina si sono incontrate lo scorso 9 giugno nel match valido giocato a Hong Kong per la 9.a giornata e che aveva visto vincere le nostre avversarie 15-13 al quinto set, dopo che le azzurre erano andate in vantaggio per due set a zero.

Le due Nazionali si sono incontrate nella semifinale dell’ultimo mondiale, giocata lo scorso 19 ottobre e vinta dalla formazione di Davide Mazzanti sempre al tie break (17-15).

Cina-Italia, diretta tv e streaming

Il match Italia-Cina valido per la 3.a giornata delle Final Six di Nations League con inizio alle ore 13.30, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in streaming su Eurosport Player con collegamento dalle ore 13.20.