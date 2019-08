Ajax-Apoel. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam gli olandesi dell’Ajax guidati in panchina da Erik ten Hag ospitano i ciprioti dell’ Apoel Nicosia allenati dal tecnico tedesco Thomas Doll, l’incontro si giocherà alle ore 21 ed è valido per il ritorno dei playoff di Champions League, si ripartirà dallo 0-0 della gara d’andata. Ai lancieri basterà vincere il match per passare il turno ed accedere alla fase a gironi della Champions League 2019-2020, mentre i ciprioti possono contare su 2 risultati su 3 e dunque possono anche puntare al pareggio. I lancieri nel turno precedente hanno eliminato il Paok Salonicco, mentre i ciprioti nei due turni precedenti hanno eliminato il Sutjeska e il Qarabag. L’Ajax non ha giocato in campionato in quanto l’Eredivisie ha posticipato gli incontri delle squadre impegnate nelle Coppe Europee, l’Apoel, invece, farà il suo esordio in campionato il 14 settembre ma le prime due giornate dell’ Apoel sono state rinviate. Nel programma di mercoledì 28 agosto oltre ad Ajax-Apoel si giocherà anche Club Brugge-Lask Linz e Slavia Praga-Cluj, il sorteggio della fase a gironi si terrà giovedì 29 agosto alle ore 18 a Montecarlo.



Ajax-Apoel, le probabili formazioni. QUI AJAX- Il tecnico dei lancieri ten Hag fedelissimo al 4-3-3 con Onana in porta; la linea difensiva sarà composta da Mazraoui, Veltman, Martinez e Tagliafico; i tre di centrocampo saranno Marin, Van de Beek e Blind; nel tridente offensivo spazio a Ziyech, Tadic e Neres. QUI APOEL– I ciprioti di Doll risponderanno con il 3-5-1-1 con Belec in porta; i difensori saranno Merkis, Ioannou e Joaozinho; a centrocampo spazio a Bezjak, Souza, Gentsoglou, Matic e Mihajlovic; alle spalle dell’unica punta Pavlovic ci sarà Suleiman.



Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Veltman, Martinez, Tagliafico; Marin, Van de Beek, Blind; Ziyech, Tadic, Neres. All. ten Hag .

Apoel (3-5-1-1): Belec; Merkis, Ioannou, Joaozinho; Bezjak, Souza, Gentsoglou, Matic, Mihajlovic; Suleiman; Pavlovic. All. Doll.

Ajax-Apoel, come seguire il match in tv e streaming

Ajax-Apoel, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per il ritorno del playoff di Champions League sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport 252, questo sarà possibile solo per chi possiede l’abbonamento a sky sul satellite, mentre per gli abbonati al digitale terrestre sarà possibile vedere su Sky Sport Uno (canale 482 del telecomando) Diretta Goal Champions League. Ajax-Apoel potrà essere vista anche in streaming attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.