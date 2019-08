Ajax-Paok. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam gli olandesi dell’Ajax guidati in panchina da Erik ten Hag ospitano i greci del Paok di Salonicco allenati da Abel Ferreira per il match valido per il ritorno del 3° turno preliminare di Champions League, il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.30. La gara d’andata che si è giocata la settimana scorsa a Salonicco si era conclusa sul punteggio di 2-2 con le reti dei ‘lancieri’ con Ziyech ed Huntelaar, mentre per i greci gol di Akpom e Matos. L’Ajax ha già incominciato il proprio campionato, infatti l’Eredivisie ha già visto disputare i primi due turni, i ‘lancieri’ in due gare finora disputate hanno ottenuto 4 punti (1 vittoria ed 1 pareggio) pareggiando 2-2 all’esordio in trasferta contro il Vitesse e vincendo 5-0 nel turno precedente contro l’Emmen. Per quanto riguarda la formazione greca, il massimo campionato greco partirà il 24 agosto e il Paok farà il suo esordio alla ‘Toumba’ di Salonicco contro il Panetolikos. Per accedere alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 oltre a superare questo 3° turno preliminare, ci saranno i playoff (andata 20-21 agosto/ritorno 27/28 agosto) che determineranno le 6 qualificate alla fase a gironi. Per quanto concerne i playoff, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti e la vincente di questa sfida Ajax-Paok andrà ad affrontare la vincente di Qarabag-Apoel con gli azeri vittoriosi 2-1 all’andata. Nella passata stagione l’Ajax ha disputato un’ottima Champions League eliminando tra l’ altro Real Madrid e Juventus, arrivando in semifinale ma perdendo contro il Tottenham con l’andata a Londra che aveva visto gli olandesi vincere per 1-0, mentre nel ritorno di Amsterdam gli ‘spurs’ s’imposero 3-2 qualificandosi per la finale dove a trionfare fu il Liverpool di Klopp.

Ajax-Paok, come seguire il match in tv e streaming

Ajax-Paok, info diretta tv e streaming. Questo incontro del 3° terzo turno preliminare di Champions League, calcio d’inizio alle ore 20.30, non dovrebbe essere trasmesso da nessuna tv. Per chi volesse guardare la gara in streaming potrà farlo seguendo i profili Social delle due squadre.