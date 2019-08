Apoel-Ajax. Allo stadio Neo GSP di Nicosia si gioca l’andata dei playoff della Champions League 2019-2020, a scendere in campo saranno l’Apoel del neo tecnico tedesco Thomas Doll e l’Ajax di Erik ten Hag, il match è in programma alle ore 21. I ciprioti hanno preso parte a questi turni preliminari di Champions dal secondo turno, infatti l’Apoel ha eliminato al secondo turno i montenegrini dello Sutjeska, vincendo all’andata 1-0 a Nicosia, mentre il ritorno in Montenegro si concluse con un altro successo cipriota ma per 3-0; al terzo turno l’Apoel ha eliminato gli azeri del Qarabag perdendo la gara d’andata a Nicosia per 1-2 e ribaltando il risultato nella gara di ritorno con un successo esterno per 9-2. I lancieri, invece, hanno preso parte solo al terzo turno preliminare affrontando il Paok Salonicco, l’andata in Grecia si concluse con il risultato di 2-2, mentre il ritorno ad Amsterdam si concluse con il successo dei lancieri per 3-2. Per accedere alla fase finale della Champions 2019-2020, basterà avere alla meglio nei due confronti (andata e ritorno), questa sera per l’andata dei playoff di Champions si giocano anche Cluji-Slavia Praga e Lask Linz-Club Brugge, mentre domani si giocheranno altre tre gare: Dinamo Zagabria-Rosenborg, Olympiacos-Krasnodar e Young Boys-Stella Rossa. Per quanto riguarda i padroni di casa il campionato cipriota non è al momento ancora incominciato, mentre in Eredivisie si è appena disputata la 3.a giornata con i lancieri in testa alla classifica con 7 punti (2 vittorie ed 1 pareggio) in compagnia di altre 5 squadre. Apoel-Ajax sarà diretta dall’ arbitro spagnolo Lahoz.



Apoel-Ajax, le probabili formazioni. QUI APOEL- Il mister dei ciprioti Doll opterà per un 3-4-3 con Belec tra i pali; difesa a 3 formata da Merkis, Lafrance e Ioannau; a centrocampo giocheranno Al Tamari, Gkentsoglou, Matic e Mihajlovic; nel tridente offensivo spazio a Bezjak, Pavlovic e De Vincenti. QUI AJAX– Il mister dei lancieri ten Hag risponderà con un 4-2-3-1 con Ospina in porta; Veltman e Tagliafico saranno i terzini, mentre al centro della difesa ci sarà la coppia formata da Martinez e Blind; a centrocampo spazio alla diga Marin-van deBeek; alle spalle dell’unica punta Dolberg, ci saranno Tadic, Neres e Ziyech.

Apoel (3-4-3): Belec; Merkis, Lafrance, Ioannau; Al Tamari, Gkentsoglou, Matic, Mihajlovic; Bezjak, Pavlovic, De Vincenti. All. Doll.



Ajax (4-2-3-1): Onana; Veltman, Martinez, Blind, Tagliafico; Marin, van de Beek; Tadic, Neres, Ziyech; Dolberg. All. ten Hag.

Apoel-Ajax, come seguire il match in tv e streaming

Ajax-Paok, info diretta tv e streaming. Questo incontro dell’andata del playoff di Champions League sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport 252, questo sarà possibile solo per chi possiede l’abbonamento a sky sul satellite, mentre per gli abbonati al digitale terrestre sarà possibile vedere su Sky Sport Uno (canale 482 del telecomando) Diretta Goal Champions League. Apoel-Ajax potrà essere vista anche in streaming attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.