Ascoli-Frosinone: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 5 agosto

Un antipasto della prossima stagione di Serie B andrà in scena oggi tra Ascoli e Frosinone, amichevole pre-campionato tra le due compagini allenate da Paolo Zanetti e Alessandro Nesta. L’Ascoli è reduce da due vittorie in amichevole contro Foligno e Spezia. Sono state convincenti le prove di Ninkovic e Scamacca, a segno in entrambi i match disputati dai marchigiani. Alessandro Nesta è reduce dalla sua prima esperienza di allenatore in Italia alla guida del Perugia. Esperienza caratterizzata da alti e bassi con gli umbri.

L’avventura è stata in ogni caso utilissima all’ex calciatore di Milan e Lazio che ha comunque sfiorato l’approdo ai play off nella scorsa stagione. La prima vittoria con il Perugia da parte di Nesta, è arrivata proprio contro l’Ascoli lo scorso anno. Dolci ricordi dunque per il tecnico romano, che con il suo Frosinone è reduce da una vittoria, una sconfitta e un pari in queste tre amichevoli estive con Rieti, Lecce e Monza. Partita dunque molto interessante in chiave campionato. Calcio d’inizio oggi 5 agosto, ore 20:30.



Ascoli-Frosinone, diretta tv e streaming, Dove vedere l’amichevole 5 agosto

La partita amichevole Ascoli-Frosinone non ha al momento una copertura tv e neanche streaming. Qualora ci fossero novità, la redazione di SuperNews vi terrà aggiornati. Vi consigliamo di seguire le pagine Facebook di entrambi i club, i quali potrebbero trasmettere i match in streaming mediante questi profili.