Ascoli-Pro Vercelli. Allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli i marchigiani di mister Paolo Zanetti ospitano la Pro Vercelli di mister Alberto Gilardino per il match inerente al Secondo Turno di Coppa Italia, il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30. Nel primo turno sono scese in campo ben 36 squadre: 27 di Serie C e 9 di Serie D. Invece a questo Secondo Turno, oltre alle squadre qualificate del Primo Turno, entreranno in gioco anche tutte le 20 squadre del campionato di Serie B. Dal Terzo Turno, entrerà in gioco anche qualche formazione del campionato di Serie A. L’Ascoli prende ufficialmente parte alla competizione da questo turno, mentre la Pro Vercelli nel Primo Turno ha eliminato agevolmente il Rende, formazione che milita nel campionato di Serie C, girone C. La vincente di questo confronto affronterà domenica 18 agosto la vincente di Trapani-Piacenza. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta in amichevole di lunedì scorso contro il Frosinone, gara terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei ciociari. L’Ascoli farà il suo esordio ufficiale nel campionato di Serie B sabato 24 agosto alle ore 21 conto il Trapani, mentre la Pro Vercelli esordirà domenica 25 agosto contro la Pianese. Ascoli-Pro Vercelli sarà arbitrata dal giovane nipote d’arte Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta coaudiuvato da Vincenzo Soricaro di Barletta e Pasquale Cangiano di Napoli, mentre il quarto uomo sarà Eugenio Abbattista di Molfetta.

Ascoli-Pro Vercelli, le probabili formazioni. QUI ASCOLI- Mister Zanetti dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Lanni a difesa della porta; i terzini saranno Laverone e D’Elia, al centro della difesa giocheranno Brosco e Valentini; i tre di centrocampo saranno Gerbo, Petrucci e Cavion; alle spalle della coppia offensiva composta da bomber Ardemagni e Scamacca ci sarà Ninkovic nel ruolo di trequartista. QUI PRO VERCELLI- L’ex campione del Mondo Gilardino si affiderà probabilmente agli stessi 11 che hanno battuto nel turno precedente il Rende, dunque per il tecnico di Biella classico 4-4-2 con Moschin tra i pali; nei quattro di difesa spazio a Foglia, Milesi, Grossi e Quagliata; a centrocampo agiranno Azzi, Sangiorgi, Schiavon e Rosso; gli attaccanti saranno Mal e Della Morte.

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Gerbo, Petrucci, Cavion; Ninkovic; Ardemagni, Scamacca. All. Zanetti.



Pro Vercelli (4-4-2): Moschin; Foglia, Milesi, Grossi, Quagliata; Azzi, Sangiorgi, Schiavon, Rosso; Mal, Della Morte. All. Gilardino.

Ascoli-Pro Vercelli, come seguire il match in tv e streaming

Ascoli-Pro Vercelli, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18.30, non dovrebbe essere trasmessa da nessuna televisione, anche se RaiSport detiene i diritti televisivi della manifestazione. Per chi volesse seguire la gara in streaming, è consigliabile consultare i profili Social delle due squadre.