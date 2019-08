I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono concentrati per cominciare il campionato al meglio: l’obbiettivo è quello di confermare i buoni livelli dell’anno scorso e magari fare una grandissima cavalcata sia in Coppa Italia (dove la Dea è arrivata fino in finale) che soprattutto in UEFA Champions League. Dopo l’acquisto di Luis Muriel e di Ruslan Malinovskyi, è arrivato anche il difensore esperto Skrtel (ex Liverpool) e la società bergamasca sta valutando altri profili per potenziare al meglio la rosa. Nelle ultime ore l’esterno dell’Atalanta Castagne ha subito un grave infortunio e ciò potrebbe influire notevolmente sul calciomercato atalantino.



LA SITUAZIONE DELL’ESTERNO DELL’ATALANTA CASTAGNE

INTERVENTO VENERDI’: ATALANTA PRONTA A LAVORARE SUL MERCATO? – Timothy Castagne ha disputato una grandissima stagione la scorsa annata, ma venerdì verrà operato al menisco mediale del ginocchio sinistro a Pavia. L’infortunio del numero 21 atalantino è scaturito durante gli allenamenti in quel di Zingonia (l’Atalanta aveva disputato un ritiro tra Clusone e Inghilterra, affrontando squadre del calibro di Swansea, Norwich e Leicester). Questa tegola ovviamente terrà il belga lontano dai campi di gioco per almeno un mese e la società guidata da Antonio Percassi valuterà degli esterni per essere coperti bene sotto tutti i punti di vista.