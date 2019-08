Atalanta, Matteo Pessina rimane alla corte di Gasperini

ATALANTA, LA SITUAZIONE: Il calciomercato atalantino si sta svolgendo in maniera accurata e attenta, ma nonostante ciò Gian Piero Gasperini ha sottolineato che mancano ancora alcune pedine per completare al 100% una rosa che in questa stagione giocherà la Champions League. In attacco è stato preso Luis Muriel dalla Fiorentina, e sulla trequarti è stato ingaggiato Ruslan Malinovskyi dal Genk, ma è chiaro che serve assolutamente qualcuno in difesa. Ritornando in mediana, c’è un giocatore che è stato citato poco: stiamo parlando di Matteo Pessina. Il numero 22 atalantino, da partente, è rimasto alla corte nerazzurra con tanta voglia di dimostrare al 100% il proprio valore.



MATTEO ALLA CORTE DI GIAN PIERO GASPERINI – 12 presenze l’ultima stagione con l’Atalanta: tra buone prestazioni, grinta da vendere e tanta voglia di imparare da alcuni errori. Pessina ha fatto molto parlare di se grazie al suo talento, ma non è riuscito a trovare lo spazio giusto nella banda Gasperini. Nonostante ciò, la sua permanenza in quel di Bergamo è stata confermata e quindi farà parte della rosa che in questa annata giocherà per la prima volta in Champions League. Insieme a De Roon, Remo Freuler e Mario Pasalic, comporrà il centrocampo dell’Atalanta: con la grande possibilità di poter sbocciare in maniera definitiva.