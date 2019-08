Bomba Hellas Verona: contattato Mario Balotelli! Ma c’ è un problema….

Mario Balotelli all’ Hellas Verona? É l’ ultima idea del club scaligero per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo in dote a mister Juric.

Balotelli, 29 anni il prossimo 12 agosto, rientra nel novero di quegli svincolati di “lusso” ancora in cerca di una nuova squadra.

Svincolatosi in giugno dal Marsiglia, pare che Mario, tramite il suo agente Mino Raiola, abbia ricevuto diverse offerte da parte di club italiani: Fiorentina e Brescia si sarebbero infatti interessate al “bad boy” italiano, senza peró mai affondare il colpo seriamente.

Anche il Verona avrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore: sebbene non si conoscano I dettagli economici dell’ offerta, pare che il presidente Setti avrebbe contattato personalmente Balotelli e il suo entourage.



Mario, da parte sua, starebbe prendendo in considerazione l’ ipotesi.



Verona sarebbe una buona piazza in cui rilanciarsi, ma, stando alle fonti, potrebbero sorgere problemi con la tifoseria scaligera.

I tifosi veneti hanno una storica rivalità, con I bresciani, motivo per cui Balotelli potrebbe decidere di declinare l’ offerta del Verona per evitare l’ ostilità dell’ ambiente. Da segnalare, poi, come alcune frange del tifo veronese si siano a volte rese protagoniste di incresciosi atti razzisti nei confronti dei giocatori di colore, fattore che potrebbe contribuire allo scarso feeling con Mario.

Da valutare, infine, anche gli aspetti economici dell’ affare. Balotelli percepiva uno stipendio non inferiore ai 4 milioni, cifra che, al momento, il club scaligero non puó permettersi.