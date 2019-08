Bournemouth-Lazio: dove vedere amichevole estiva in tv e streaming venerdì 2 agosto

Venerdì 2 agosto alle ore 20.45 Bournemouth-Lazio si affronteranno al Vitality Stadium, il più piccolo impianto della storia della Premier League con i suoi 11.360 spettatori di capienza.

Bournemouth-Lazio, presentazione del match

Per la Lazio di Simone Inzaghi questo è il primo test di un certo livello dopo le cinque amichevoli giocate nel ritiro di Auronzo di Cadore contro la squadra locale del paese bellunese (18-0), la Top 11 del Cadore (12-0), Triestina (5-2), Virtus Entella (5-0) e Mantova (4-0). Dopo il match in terra inglese, i biancocelesti saranno impegnati sabato 3 contro il Padeborn e sabato 10 contro il Celta Vigo: forse nella settimana successiva ci potrebbe essere un’ultima gara amichevole prima dell’inizio del campionato che vedrà la squadra capitolina esordire contro la Sampdoria in trasferta il 25 agosto, per poi giocare la settimana successiva addirittura la stracittadina in casa contro la Roma, per un derby di fine estate che sarà molto caldo in tutti i sensi.

Fino ad ora il club biancoceleste ha acquistato quattro giocatori: Lazzari dalla Spal, Adekanye dal Liverpool, Vavro dal Copenaghen e Jony dal Malaga; il tecnico Inzaghi aspetta ancora qualche altro rinforzo, anche se prima si dovrà cedere qualcuno e in questo momento i maggiori indiziati a lasciare Roma sono i difensori Wallace e Patric; discorso a parte si deve fare per Milinkovic-Savic che per ora rimane ben saldo nella capitale anche se il Manchester Utd vorrebbe acquistarlo, ma prima di farlo dovrà cedere Pogba per investire la cifra sul serbo che vuole Lotito per farlo partire, altrimenti il forte centrocampista potrebbe rimanere per la gioia del tecnico Inzaghi e dei tifosi.

Tornano al campo l’ultima volta che la Lazio ha affrontato una squadra inglese è stato il 4 agosto scorso quando in amichevole ci fu la sconfitta contro l’Arsenal per 2-0 a Stoccolma, mentre l’ultimo match in Inghilterra è datato 31 luglio 2016 dove ci fu la vittoria sempre in amichevole per 1-0 sul campo del Brighton con rete di Morrison al 27′. Se si considera invece una gara che conta bisogna tornare indietro di quasi sette anni, precisamente il 20 settembre 2012 nella gara di fase a girone di Europa League dove sul campo del Tottenham la Lazio di Petkovic pareggiò a reti bianche.

Per quanto riguarda il Bournemouth allenato anche per questa stagione dall’ex calciatore Eddie Howe, l’obiettivo stagionale è come al solito la permanenza in Premier League e in questi ultimi quattro anni il mister inglese ci è sempre riuscito ottenendo un sedicesimo, un nono, un dodicesimo e un quattordicesimo posto giocando spesso anche ottime partite soprattutto davanti ai propri tifosi sempre molto caldi e che spingono i loro beniamini anche oltre i loro limiti. Nello scorso campionato l’artefice principale della salvezza è stato l’attaccante Callum Wilson che ha realizzato 14 reti alla fine risultati fondamentali e nel novembre scorso ha ottenuto anche l’esordio nella Nazionale maggiore inglese realizzando anche la rete del 3-0 nell’amichevole contro gli Stati Uniti.

La squadra rossonera debutterà in campionato sabato 10 agosto ospitando la neopromossa Sheffield United.

Bournemouth-Lazio, diretta tv e streaming

Il match amichevole tra Bournemouth-Lazio in programma oggi alle ore 20 sarà visibile sul canale tematico biancoceleste, ovvero Lazio Style Channel, che si può vedere (a pagamento) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky, con la telecronaca di Luigi Sinibaldi. Per chi non potrà vedere la diretta dell’incontro, alle ore 00.30 sarà riproposta la replica.

Per chi non potrà sintonizzarsi sul canale tematico, un altro modo di per seguire il match è il canale radiofonico della società capitolina, ovvero Lazio Style Radio (FM 89,3 nel Lazio e in Sardegna), che ovviamente si può ascoltare anche in streaming in tutto il mondo, scaricando l’app ufficiale.

Un’altra possibilità per chi vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara sarà quello di andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.