Burnley-Parma streaming e diretta tv? Amichevole, dove vederla oggi 03 agosto

Burnley-Parma, altro test per i ducali. Penultima uscita stagionale per il Parma di Roberto D’Aversa. Dopo il 4-0 rifilato al Micheldorf, la squadra emiliana affronta oggi gli inglesi del Burnley, squadra che attualmente milita in Premier League. Il match comincerà alle ore 16.00 al Tur Moor Stadium di Burnley. Una buona occasione per D’Aversa e il resto dello staff di testare il livello di preparazione dei suoi a meno di quindici giorni dall’inizio del campionato. Ricordiamo che la prima vera uscita dei ducali sarà il prossimo 18 agosto nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia.

A meno di una settimana dall’ inizio della Premier League, che vedrà il Burnley sfidare in casa il Southampton domenica 10 agosto, gli inglesi affrontano oggi in amichevole la squadra di Serie A allenata da Roberto D’Aversa. Calcio d’inizio ore 15, ora locale. Ricordiamo che la squadra di casa sembra già in forma, guardando i risultati delle amichevoli, visto che ha battuto di recente il Nizza per 6-1. I ducali arrivano invece da una vittoria 0-4 contro gli austriaci del Micheldorf.

PROBABILE FORMAZIONE BURNLEY: Heaton; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Hendrick, Westwood, Cork, Mcneil, Wood, Barnes. All.: Dyche

Penultima amichevole per il Parma allenato da mister D’Aversa. Dopo il 4-0 rifilato nella scorsa gara del ritiro, oggi gli emiliani torneranno in campo in Inghilterra nella prestigiosa gara contro il Burnley. Prossima ed ultima tappa la gara contro la Sampdoria, prima dell’ uscita dei ducali in Coppa Italia. Il tecnico dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-3 visto contro il Micheldorf: Sepe in porta; difesa a quattro con Laurini e Ricci esterni, mentre interni Alves e Dermaku; a centrocampo Hernani regista con Kulusevski e Machin laterali; in attacco tridente composto da Karamoh, Gervinho e Inglese. Non convocati Kucka e Gagliolo per infortunio.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, B.Alves, Dermaku, Ricci; Kulusevski, Hernani, Machin; Karamoh, Inglese, Gervinho. All.: D’Aversa



Burnley-Parma, come seguire il match in diretta streaming e tv

Burnley-Parma, info diretta tv e streaming. Al momento non sono previste dirette tv per l’amichevole di oggi tra i ducali e gli inglesi, con calcio d’inizio in programma alle ore 16.00 (ora italiana). Non è in previsione neanche una diretta streaming. Per essere aggiornati sull’andamento del match bisogna affidarsi ai canali social ufficiali (Facebook, Twitter e Instagram) del Parma. Gli uomini di D’Aversa torneranno poi in campo il 10 agosto, ore 20.30, contro la Sampdoria nell’ ultima amichevole in programma prima dell’inizio di campionato.