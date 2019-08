CALCIOMERCATO ATALANTA: La società bergamasca si sta preparando per la nuova stagione calcistica 2019-2020, nella quale sarà protagonista attraverso tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia (nella quale la Dea l’anno scorso è arrivata fino in finale: persa contro la Lazio per 2-0), ma soprattutto la UEFA Champions League. Il ritiro ha dato delle risposte sia positive che negative: in attacco c’è stato un grande passo in avanti (grazie anche agli acquisti di Ruslan Malinovskyi per la trequarti, e Luis Muriel dalla Fiorentina), mentre in difesa ci sono state delle problematiche troppo evidenti per essere ignorate, ed è per questo che è stato preso l’ex giocatore del Liverpool Martin Skrtel (pedina dalla grande esperienza europea, ma soprattutto dalla grande grinta in campo). Però la società nerazzurra ha compiuto altri due colpi in uscita: operazioni comunicate attraverso il sito ufficiale dell’Atalanta.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE OPERAZIONI IN USCITA



CALCIOMERCATO ATALANTA: NICOLAS HAAS E FABIO EGUELFI CEDUTI AL FROSINONE – La società nerazzurra non bada solo agli acquisti, ma anche alle cessioni: in particolar modo sui prestiti. Stasera, attraverso il sito ufficiale del club bergamasco (atalanta.it), la società ha comunicato la cessione di Nicolas Haas e Fabio Eguelfi a Frosinone. Ecco ciò che è stato scritto: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Frosinone il calciatore Fabio Eguelfi a titolo temporaneo e il calciatore Nicolas Haas a titolo temporaneo con diritto di opzione. In bocca al lupo ragazzi!”.