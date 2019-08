CALCIOMERCATO ATALANTA – La situazione dell’Atalanta è abbastanza chiara sotto determinanti punti: buone valutazioni in fase offensiva (soprattutto con l’arrivo di Ruslan Malinovskyi e Luis Muriel), ma allo stesso tempo anche qualche problema in difesa, nella quale l’ex difensore del Liverpool Martin Skrtel avrà il compito di risollevare al meglio una situazione delicata come questa. In quel di Clusone sono state testate altre pedine, e tra queste c’è anche il centrocampista ex Cesena Luca Valzania: il ragazzo non ha trovato molto spazio con Gian Piero Gasperini e allo stesso tempo ha tanto mercato; soprattutto in Serie A. Ecco la situazione attuale.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LA SITUAZIONE DEL CENTROCAMPISTA DELLA DEA LUCA VALZANIA

POCHE PRESENZE CON LA DEA, MA BENE A FROSINONE – Con l’Atalanta il ragazzo ha disputato solo due partite non riuscendo a sbocciare, ed è per questo che è stato ceduto in prestito al Frosinone dove non ha fatto brutta figura: 13 presenze e 2 goal. Statistiche che non sono passate inosservate. Nella prima parte del ritiro nerazzurro è stato convocato a Clusone, ma non è riuscito a stupire il mister di Grugliasco.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE SQUADRE SU VALZANIA – Secondo le fonti di Calciomercato.com, sul centrocampista nerazzurro ci sono Parma (che ha preso dalla Dea Kulusevski e Cornelius) e Lecce, con il Brescia che ha momentaneamente mollato la presa.