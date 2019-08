Dalla Spagna: Juventus su Isco, con la complicità di Ronaldo

Potrebbe essere Isco l’ ultimo colpo estivo della Juventus. Il fantasista spagnolo, piú volte accostato ai bianconeri in passato, sentirebbe sempre piú vacillare la propria posizione al Real, dopo gli arrivi di Hazard e quello, molto probabile, di Neymar.

Per questo, la Juventus potrebbe essere la giusta piazza dove rimettersi in mostra. Sarri ha bisogno di un giocatore dallesue caratteristiche, che riesca, con facilità, a trovare la soluzione dell’ ultimo passaggio.

La Juventus ci starebbe pensando e, come riferisce Don Balón, avrebbe presentato una prima offerta da 65 milioni per portare Isco a Torino.

Un Isco che, nonostante tutto, il Real continua a valutare minimo 80 milioni. Il giornale spagnolo, afferma come a condurre le operazioni, sia stato Cristiano Ronaldo, grande amico di Isco al Real, e sempre determinato nel cercare di garantire alla “sua” Juve, I rinforzi migliori (vedasi De Ligt).

Per la Juventus, rimane ovviamente il problema cessioni: la squadra di Sarri deve sfoltire, prima di dare l’ assalto agli ultimi due obiettivi (Icardi e Isco appunto).

Le trattative per lasciare partire gli “esuberi” sono in corso di svolgimento, con Dybala che sembra il primo destinato a fare le valigie (direzione Parigi). A quel punto, la Juve potrebbe avere la liquidità necessaria per fare l’ ultimo colpo, e mantenere elevato il livello della rosa.