DAZN, Serie A: l’anticipo del sabato sera andrà in onda anche su Sky

Grande novità televisiva per la nuova stagione calcistica di Serie A che comincerà l’ultimo weekend di agosto: praticamente manca solo l’ufficialità che l’anticipo del sabato sera (ore 20.45) oltre che su DAZN, andrà in onda anche su Sky. Le trattative tra le due piattaforme stanno oramai alle battute conclusive e mancano solamente i dettagli. Dunque tutti gli abbonati al canale satellitare di proprietà di Murdoch avranno questa opzione in più che sarà contento chi non è abbonato a DAZN e così avrà la possibilità di vedere il match del sabato sera.

Tutto questo dovrebbe cominciare dopo la sosta, anche perchè nelle prime due giornate, giocandosi quasi completamente la domenica sera per il caldo estivo, il match del sabato sera se lo era già aggiudicato Sky (Fiorentina-Napoli sabato 24 agosto e Juventus-Napoli sabato 31 agosto).

Ricordiamo che su DAZN dal 1 agosto sono visibili i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD dove si potranno vedere soprattutto ciclismo (Giro D’Italia, il Tour De France, La Vuelta), basket (Eurolega), tennis (i tornei del Grande Slam ad eccezione di Wimbledon), super bike, sci, biliardo e molto altro.

Ricordiamo inoltre che DAZN sta trattando le proprie partite sulla piattaforma Telecom; ora si spera che il segnale, dove l’anno scorso ha dato parecchi problemi alla maggior parte degli abbonati che si sono giustamente lamentati, migliori per dare un servizio di qualità per tutta la stagione.