De Rossi in gol con il Boca Juniors all’esordio, ma non basta (video)

L’esordio con la maglia del Boca Juniors rimarrà impresso per sempre nella mente di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma ha esordito questa notte in Coppa d’Argentina contro il modesto Almagro in una Bombonera gremita, festosa e desiderosa di vedere all’opera l’ex Capitan Futuro. I 49.000 presenti hanno incitato Daniele per tutto l’arco del match e anche durante il riscaldamento, dove c’è stata una bellissima coreografia, caratterizzata da dei cartoncini con impresso il volto del campione del mondo 2006. De Rossi è un giocatore acclamato e ammirato in tutto il mondo. L’accoglienza di uno dei più famosi e caldi stadi del Sud America, lo dimostra.

Esordio indimenticabile per De Rossi

La sfida contro l’Almagro non era delle più impossibili ma neanche delle più facili. Infatti il Boca viene eliminato ai calci di rigore dalla Coppa d’Argentina, dopo che il match è finito 1-1. Una eliminazione amarissima che però ha un lato positivo: la rete del vantaggio per la squadra di Buenos Aires è stato siglato da Daniele De Rossi. Si proprio lui. Il nuovo acquisto proveniente dall’Italia e alla sua prima apparizione con la maglia del club di Buenos Aires, timbra il cartellino al minuto 28’. Il gol è arrivato grazie a uno dei suoi marchi di fabbrica più noti: l’inserimento di testa sugli sviluppi di un corner. Certo, la marcatura del difensore avversario lascia decisamente a desiderare ma la rete di Daniele vale tanto. Il romano si toglie di dosso tutte le scorie del giocatore finito che alcuni gli avevano gettato, insaccando il pallone alle spalle del portiere con una zuccata delle sue. Il suo regno alla Bombonera è iniziato, seppur con un bruciante KO ai calci di rigore.