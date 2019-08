Fasano-Foggia, i satanelli ricominciano dai dilettanti. 1.a giornata del campionato nazionale di Serie D 2019/2020. Dopo un’estate di problemi e segnata dal fallimento societario il Foggia riparte dal Girone H della Serie D. I satanelli dunque sono stati costretti ad abbandonare il professionismo e a ripartire dai dilettanti. Una nuova struttura societaria è stata creata per cercare di tornare subito nel posto dove la storia del club rossonero impone. Il nuovo Foggia esordirà sul campo del Fasano, il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 15 di domenica 1 settembre. Sulla panchina dei satanelli siederà una vecchia conoscenza del calcio italiano: Amantino Mancini. Il brasiliano in Serie A ha giocato con le maglie di Roma, Inter e Milan. Da poco in possesso del patentino da allenatore, Mancini è stato chiamato dalla nuova dirigenza foggiana con l’obiettivo di vincere il campionato. 39 anni compiuti lo scorso 1 agosto, Mancini è alla prima esperienza da allenatore in Italia.

Fasano-Foggia, come seguire il match in tv e streaming

Fasano-Foggia, info streaming e diretta tv. Il Gruppo Editoriale Distante comunica che domenica 1 settembre il derby tutto pugliese con fischio d’inizio alle ore 15.00 sarà trasmesso sul Canale 85 ed in streaming su www.canale85.it . La diretta partirà dalle 14.45 con collegamenti dallo Stadio Vito Curlo. Una grande occasione per gli appassionati di calcio, ma soprattutto per i tifosi del Foggia ai quali è stata vietata la trasferta a Fasano dopo i fatti dello scorso 21 agosto. Il Girone H della Serie D 2019/2020 è composto da 18 squadre. La prima classificata verrà promossa direttamente in Serie C. Le squadre che si piazzeranno dal secondo al quinto posto parteciperanno ai playoff. Le ultime due classificate saranno retrocesse in Eccellenza, quelle piazzate tra il 13esimo e il 16esimo posto si giocheranno le chance di salvezza nei play-out.

Non solo Fasano-Foggia, ecco il programma della 1.a giornata del Girone H della Serie D 2019/2020: Agropoli-Sorrento, Gelbison-Andria, Gladiator-Altamura, Francavilla-Bitonto, Gravina-Nardò, Nocerina-Val d’Angri e Taranto-Brindisi. Posticipata al 18 settembre Audace Cerignola-Casarano.