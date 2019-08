FC Barcelona – Dortmund, Inter e Slavia Praga in Champions

Come spesso accade al FC Barcelona, anche in questa edizione della Champions League che è stata inaugurata questa sera a Montecarlo con il sorteggio dei gironi della prima fase, la squadra blaugrana è finita nel girone della morte. Borussia Dortmund, Inter e Slavia Praga sono le avversarie del Barça nell’edizione della Champions che sta per iniziare.

Un girone certamente complicato dalla presenza dell’Internazionale come terza squadra del raggruppamento. La forza del gruppo è sempre stabilita dalla forza della terza e quarta formazione sorteggiata. Nessun problema per la squadra ceca. Molti, invece, per la formazione di Conte, quest’anno rafforzata dagli innesti di Alexis Sanchez e Lukaku. Un girone di Champions (gruppo F) che dovrà necessariamente trovare pronti gli uomini di Valverde sin dal primo incontro per evitare brutte sorprese. Massima concentrazione in ogni gara, dunque, e spirito combattivo e unitario per evitare quei clamorosi cali di tensione che nella passata edizione hanno compromesso un cammino verso la vittoria finale che pareva ormai certificato dopo l’andata della semifinale contro il Liverpool disputata al Camp Nou.

Nel corso della medesima celebrazione, è stato assegnato anche il titolo di migliore calciatore della Uefa per la scorsa stagione. Il vincitore è risultato il difensore del Liverpool Virgil Van Dijik, che ha preceduto Leo Lessi e Cristiano Ronaldo. Messi è stato insignito del trofeo per il migliore attaccante della scorsa edizione di Champions. Insieme a lui, De Jong, miglior centrocampista, Van Dijik, miglior difensore, e Allison, miglior portiere, hanno ricevuto i rispettivi trofei di specialità.