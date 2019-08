Fenerbahce-Cagliari: dove vedere in diretta tv e streaming l’amichevole estiva, mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 agosto alle ore 19.30 allo stadio Şükrü Saraçoğlu, Fenerbahce-Cagliari si affronteranno in un’amichevole estiva.

Fenerbahce-Cagliari, presentazione del match

Il Cagliari del confermato Rolando Maran fino ad ora hanno effettuato un ottimo calcio mercato innanzitutto con il ritorno del belga Nainggolan desideroso di prendersi una rivincita dopo le ultime due stagioni in tono minore con Roma ed Inter, per il centrocampista classe ’88 questo è un ritorno visto che sull’isola ha giocato per tre stagioni e e mezzo; poi ci sono stati gli acquisti dei centrocampisti Rog dal Napoli e Nandez (titolare dell’Uruguay nel mondiale 2018) dal Boca Juniors e dell’attaccante Defrel dalla Sampdoria. Ovviamente c’è stata anche la cessione del gioiello Barella all’Inter, ma questo era già stato messo in preventivo, ma considerando che le altre due stelle della squadra Cragno e Pavoletti rimarranno anche per questa stagione i tifosi rossoblu fin qui possono ritenersi soddisfatti considerando che il calciomercato estivo finirà lunedì 2 settembre. Ora starà al tecnico Maran essere bravo a far giocare bene la squadra e a stabilizzarla nella parte sinistra della classifica.

Questa sarà la quinta amichevole estiva per i sardi che hanno ottenuto due vittorie contro il Chievo per 2-1 e Friburgo per 1-0, due pareggi per 1-1 contro Feralpisalò e Leeds, e una sconfitta pesante per 4-1 sempre contro il Friburgo (due le amichevoli disputate contro i tedeschi) ma in campo è andata la seconda squadra.

Venerdì 9 ci sarà l’ultimo test estivo allo stadio Angelo Massimino contro il Catania, prima del debutto ufficiale in Coppa Italia che avverrà domenica 18 contro la vincente di Chievo-Ravenna alla Sardegna Arena, dove si giocherà anche la prima giornata di campionato dove sull’isola sbarcherà il Brescia dell’ex presidente Massimo Cellino per un inizio di torneo dal sapore molto particolare.

L’avversario odierno dei rossoblu, il Fenerbahce, viene da due sconfitte nell’Audi Cup molte brutte anche se con avversari di altissimo livello quali Bayern Monaco (6-1) e Real Madrid (5-3); il tecnico di Smirne Ersun Yanal è stato confermato dopo che nella scorsa stagione era stato chiamato a dicembre al posto dell’esonerato Philip Cocu per risollevare una squadra che era precipitata in zona retrocessione. Alla fine i gialloblu di Istanbul ha terminato la Super Lig turca al sesto posto ad uno solo punto dalla qualificazione ai preliminari di Europa League; dunque questo 2019-2020 per il Fenerbahce dovrà essere la stagione della rinascita visto anche che non parteciperà a nessuna competizione europea. In rosa ci sono tre giocatori che hanno militato in Serie A, ovvero Emre Belozoglu (il capitano della squadra), Mauricio Isla e Miha Zajc.

Il campionato turco comincerà il weekend del 17-18 agosto e la squadra di Yanal esordirà davanti al proprio pubblico contro il neopromosso Gazientep Buyuksehir Belediyespor, nel posticipo di lunedì 19.

Fenerbahce-Cagliari: diretta tv e streaming

L’amichevole estiva tra Fenerbahce-Cagliari (inizio ore 19.30) attualmente non ha copertura televisiva e dunque chi vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.