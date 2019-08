Icardi alla Juve? Risponde capitan Chiellini…

Mauro Icardi alla Juventus? Ne ha parlato anche Giorgio Chiellini, nel corso di un’ intervista rilasciata a La Stampa. Interpellato sulla questione attaccanti, il capitano bianconero ha di fatto bocciato l’ approdo del bomber dell’ Inter a Torino, definendone l’ acquisto vero e proprio fantacalcio.

“Icardi da noi? Con tutto il rispetto, si tratta di fantacalcio. Abbiamo già tantio buoni attaccanti in rosa, ci faremo bastare quelli. Cerchiamo di lavorare tutti insieme in vista di una stagione lunga e difficile”. Nessuno spazio per Maurito, dunque, e se ad affermarlo è Giorgio Chiellini, capitano, nonchè storica bandiera della Juventus, è chiaro che certe dichiarazioni assumono un certo rilievo.

D’ altra parte, la Juventus non sembra, per ora, intenzionata a muoversi concretamente per Icardi, e questo quando siamo ormai a meno di tre settimane dalla fine del mercato. La socirtà bianconera è ancora alle prese con alcune cessioni da finalizzare al più presto, e sta inoltre rivalutando alcuni degli elementi cardine del reparto avanzato. Tra questi, spicca sicuramente Paulo Dybala. Sia Paratici che Chiellini hanno profuso solo elogi nei confronti della joya; il primo, sottolineandone il grande tasso tecnico e l’ importanza nei meccanismi di squadra, il secondo, lodandone l’ impegno e la serietà, nonostante le tante voci di mercato.

E Icardi? L’ argentino è ancora in attesa di un’ offerta soddisfacente, che possa convincerlo a lasciare l’ Inter. Il Napoli ci sta provando da tempo, senza però incontrare il pieno gradimento del ragazzo. La Juventus non accenna ad affondare il colpo, cosicchè, uno dei più intricati casi di mercato degli ultimi anni, potrebbe alla fine risolversi in un nulla di fatto, con Icardi costretto a rimanere, da scontento, all’ Inter.