Juve, Dybala convince Paratici? L’ argentino potrebbe anche rimanere…..

“Dybala è un giocatore forte di proprietà della Juventus. Ci sono dei discorsi intorno al suo futuro, ma ne discuteremo insieme”.



Parole e musica di Fabio Paratici, che ha parlato di mercato ieri, a margine della “classica” di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B.

Uno dei temi di maggior attualità in casa Juve, non puó che essere il futuro di Paulo Dybala. Il 10 della Juce, è stato, senza ombra di dubbio, il migliore in campo ieri. Sintomo che le chiacchiere di mercato non lo scalfiscono, e che la joya è determinata a riconquistarsi la piena fiducia della Juve attraverso gol, giocate di fino e grandi prestazioni.

Autore di una doppietta, lo stesso Dybala avrebbe confermato la sua voglia di restare durante alcuni approcci avuti con la tifoseria

Ma se Paulo vuole rimanere, qual è il pensiero di Fabio Paratici? Il DS bianconero ha confermato la necessitá di sfoltire vendendo alcuni giocatori, ma non ha parlato di Dybala come un sicuro partente, anzi.

L’ ex Palermo si è ridotto le ferie pur di mettersi subito agli ordini di Maurizio Sarri. I due si stimano molto, e Dybala è convinto che, sotto la guida dell’ ex Napoli, potrà ritrovare la brillantezza che pareva aver smarrito la scorsa stagione.

Autore di tre grandi prestazioni, condite tra l’ altro da tre reti, contro Novara, Atletico e Juventus B, Dybala puó convincere I bianconeri a rivalutarne la posizione in uscita.

Il mercato é ancora lungo, e il Psg è sempre in agguato, ma la Juve ha tanti nomi da poter immolare, e potrebbe scegliere, alla fine, di mantenere in vetrina la Joya piú preziosa.